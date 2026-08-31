'अखिलेश कुत्ते के गले में घंटी बांधकर भेजें, तब भी उसी को वोट दें'- सपा नेता लाल बिहारी यादव का बयान

समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी लाल बिहारी यादव के एक बयान से यूपी की सियासत गरमा गई है. रविवार को आजमगढ़ के नेहरू हॉल में आयोजित सपा की शिक्षक गोष्ठी के दौरान गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए उन्होंने विवादित बयान दे डाला.

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उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि अखिलेश यादव जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजें, वोट उसी को देना है. उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव किसी कुत्ते के गले में घंटी बांधकर भी भेज दें, तब भी उसी को वोट देना है क्योंकि व्यक्ति से ज्यादा पार्टी और संगठन महत्वपूर्ण है.

लाल बिहारी यादव का यह बयान सामने आते ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. इस बयान को लेकर सपा की राजनीति और उसके वोट बैंक पर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं. विपक्षी दलों की ओर से भी इस टिप्पणी पर सवाल उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है.

गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रचार के बीच आए इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यूजर सपा नेता की इस बयानबाजी पर अलग-अलग तरह से अपना विरोध और विचार व्यक्त कर रहे हैं.

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