प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में चल रही आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा में गुरुवार को कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और तेलंगाना से टी राजा सिंह ने कथास्थल पर पहुंचकर बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हाजिरी लगाई. इसके साथ ही राज्य सरकार के मंत्रियों, कई विधायकों और विधान परिषद सदस्यों ने भी कथा का श्रवण किया. दूसरी ओर, पाकिस्तान से भारत आकर जोधपुर में रह रहे करीब 500 हिंदू शरणार्थी भी इस भव्य रामकथा का हिस्सा बन रहे हैं.

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कथास्थल पर लगा दिग्गज नेताओं और विधायकों का तांता

19 नवंबर को कथास्थल पर कैबिनेट मंत्री कृष्णा पासवान, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, जय प्रताप सिंह और राज किशोर सिंह पहुंचे. इनके अलावा विधायक राजेंद्र मौर्य, दिनेश रावत, अदिति सिंह (सदर रायबरेली), रोमी साहनी (लखीमपुर खीरी), दीपक पटेल (प्रयागराज), हर्षवर्धन वाजपेयी (प्रयागराज शहर उत्तरी), बलवंत सिंह (उत्तराखंड), अशोक कोरी (सलोन) और राकेश सिंह (गौरीगंज) ने भी शिरकत की. विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक धीरज ओझा, बृजेश मिश्र सौरभ, अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल, रेलवे अधिकारी अमिताभ कुमार, कारसेवक बाबा सत्य नारायण मौर्य और गौसेवक फैज खान भी मौजूद रहे.

सेवादारों के साथ धीरेंद्र शास्त्री ने लगाया दरबार

श्रीराम कथा में व्यवस्था संभाल रहे लगभग तीन हजार सेवादारों ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कथा में सेवा दे रहे स्वयंसेवकों के साथ विशेष दरबार लगाया और उनसे आत्मीय बातचीत की. उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को प्रसाद भी वितरित किया.

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पाक से आए 500 शरणार्थी सुन रहे श्रीराम कथा

कुंडा में आयोजित इस रामकथा में देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान से भारत आए करीब 500 शरणार्थी भी कथा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं. जोधपुर में रह रहे ये शरणार्थी प्रतिदिन पंडाल में बैठकर ध्यानपूर्वक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रवचन सुन रहे हैं और तालियां बजाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

भारत की नागरिकता मिलने की जताई इच्छा

रामकथा में शामिल शरणार्थियों का कहना है कि भारत आने के बाद उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म की आजादी मिली है. शरणार्थी महिलाओं ने बताया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन सुनकर उन्हें बेहद अच्छा लग रहा है. अब उनकी इच्छा है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए, ताकि वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें और उनका भविष्य सुरक्षित कर सकें.

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