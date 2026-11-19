कोटा के झालावाड़ जिले में एक दर्दनाक हादसे में तीन साल की बच्ची की जान चली गई. घटना सदर थाना क्षेत्र के मांडा श्यामपुर गांव की है. बच्ची की पहचान दिशा के रूप में हुई है. वह किसान मनीष मेहर की बेटी थी और फिलहाल अपनी मां के साथ ननिहाल में रह रही थी.

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पुलिस के मुताबिक, हादसा बुधवार शाम करीब 6 बजे हुआ. उस समय दिशा अपने नाना के घर में खेल रही थी. उसकी मां सौरभ बाई ने घर में सब्जी बनाई थी. खाना बनाने के बाद उन्होंने गर्म सब्जी से भरा बर्तन रसोई के फर्श पर रख दिया और दूसरे घरेलू कामों में लग गईं.

इसी दौरान बाहर खेल रही दिशा रसोई में पहुंच गई. खेलते हुए अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह गर्म सब्जी के बर्तन में गिर गई.

चीख-पुकार सुन दौड़े परिजन

हादसे के बाद बच्ची की मां की चीख सुनकर परिवार के दूसरे लोग तुरंत रसोई में पहुंचे. उन्होंने बिना देर किए गंभीर रूप से झुलसी दिशा को झालावाड़ के SRG अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत लगातार गंभीर बनी रही.

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इस बीच परिवार को उम्मीद थी कि बच्ची की जान बच जाएगी, लेकिन गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया. बच्ची की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया.

पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला

सदर थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम के मुताबिक, बच्ची की मौत के मामले में BNSS की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज किया गया है. पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है. गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया.

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