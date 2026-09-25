झांसी में बेकाबू ट्रक का कहर... शोरूम के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे लोग

UP NEWS: झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया. स्काई टावर के पीछे स्थित झोकनबाग इलाके में बेकाबू वाहन सड़क किनारे एक शोरूम के बाहर खड़ी गाड़ियों से जा भिड़ा. टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

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ट्रक की चपेट में आने से शोरूम के बाहर खड़ी कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे का असर शोरूम के अंदर तक पहुंचा, जहां कांच के शीशे टूट गए. अंदर रखा फ्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद मौके पर लोग जमा हो गए.

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हालांकि, इस हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है. स्थानीय लोगों के लिए यह बड़ी राहत की बात रही, क्योंकि घटनास्थल के आसपास उस समय लोगों की आवाजाही बनी हुई थी. ट्रक की रफ्तार और नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ.

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स्कूल के पास टला बड़ा हादसा

घटनास्थल के पास ही एक स्कूल भी स्थित है. हादसा ऐसे समय हुआ जब आसपास छुट्टी का समय था. ऐसे में अगर ट्रक की चपेट में कोई बच्चा, अभिभावक या राहगीर आ जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी. गनीमत रही कि बेकाबू वाहन की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया.

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ट्रक अचानक नियंत्रण से बाहर हुआ और सड़क किनारे खड़े वाहनों की तरफ चला गया. कुछ ही पलों में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंच गया. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और स्थिति का जायजा लिया.

हादसे में वाहनों और शोरूम को नुकसान हुआ है, जबकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. घटना ने इलाके में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. फिलहाल, हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही और क्षतिग्रस्त वाहनों को देखकर नुकसान का अंदाजा लगाया गया.

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