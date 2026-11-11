भाई दूज से पहले उजड़ गया सुहाग, छत से गिरकर रेलकर्मी की मौत, पत्नी मायके में कर रही थी भाई का तिलक

उत्तर प्रदेश के झांसी में भाई दूज से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं. पत्नी को भाई दूज पर भाई को तिलक करने मायके भेजने के बाद 35 वर्षीय रेलकर्मी दीपक कुमार की छत से गिरकर मौत हो गई. वह घर की छत पर रखे पौधों के गमलों को व्यवस्थित कर रहे थे, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे सड़क पर जा गिरे. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

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घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर-9 स्थित न्यू कछियाना मोहल्ले की है. मंगलवार शाम करीब चार बजे दीपक अपने मकान की छत पर गमलों को ठीक कर रहे थे. इसी दौरान वह अचानक नीचे गिर पड़े. गंभीर हालत में परिजन उन्हें लेकर रेलवे अस्पताल पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. हालांकि, वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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दीपक रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और ट्रॉली मैन के रूप में काम कर रहे थे. उनके बड़े भाई भानु प्रताप के मुताबिक, दीपावली की छुट्टियों के कारण दीपक इन दिनों घर पर थे. बुधवार को भाई दूज का त्योहार था. इसी के चलते मंगलवार दोपहर उन्होंने पत्नी आरती को बंगरा जाने वाली बस में बैठाया था, ताकि वह मायके पहुंचकर अपने भाई का तिलक कर सकें.

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पहले नीचे गिरा गमला, फिर सड़क पर आ गिरे दीपक

हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें घटना का भयावह मंजर कैद हुआ है. वीडियो में सबसे पहले मकान की छत से एक गमला नीचे सड़क पर गिरता दिखाई देता है. इसके कुछ ही पलों बाद दीपक भी छत से नीचे आ गिरते हैं. वह चेहरे और पेट के बल सड़क पर गिरते नजर आते हैं.

बताया गया कि दीपक का मकान एक मंजिला है और छत के चारों तरफ सुरक्षा के लिए बाउंड्री नहीं बनी हुई थी. किनारों पर पौधों के गमले रखे थे. इन्हीं को व्यवस्थित करते समय उनका संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों और परिवार में अफरा-तफरी मच गई.

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परिजन उन्हें तत्काल रेलवे अस्पताल ले गए. वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचाया नहीं जा सका. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके की परिस्थितियों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

2015 में लगी थी रेलवे में नौकरी, 2017 में हुई थी शादी

दीपक कुमार को वर्ष 2015 में रेलवे में नौकरी मिली थी. वर्ष 2017 में उनकी शादी बंगरा निवासी आरती से हुई थी. दंपती के दो बेटे हैं. बड़ा बेटा नृत्यांश 7 साल का है, जबकि छोटा बेटा भोला महज 3 साल का है. पिता की अचानक मौत से दोनों बच्चों के सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया.

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भाई दूज पर भाई का तिलक करने गई थी आरती, मिली पति की मौत की खबर

इस हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि आरती अपने पति से विदा लेकर भाई दूज मनाने मायके गई थीं. दीपक ने खुद उन्हें बस में बैठाकर बंगरा के लिए रवाना किया था. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात आखिरी होगी. मायके में भाई का तिलक करने की तैयारी के बीच उन्हें पति के छत से गिरने और फिर मौत की खबर मिली.

पति की मौत की खबर सुनते ही आरती और मायके के परिवार में कोहराम मच गया. जिस घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम पसर गया. दो छोटे बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और आरती की दुनिया उजड़ गई. भाई दूज के मौके पर जहां बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही थीं, वहीं इस परिवार के लिए त्योहार की खुशियां हमेशा के लिए दर्दनाक याद में बदल गईं.

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