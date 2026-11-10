भाई दूज पर जालौन में भीषण सड़क हादसा: कार-बाइक की जोरदार टक्कर, पिता और दो बच्चों की मौत, मां गंभीर

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भाई दूज के अवसर पर 32 वर्षीय नृपेन्द्र सिंह, उनके 17 वर्षीय पुत्र पार्थ और 4 वर्षीय पुत्री मानवी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. मध्य प्रदेश के लहार में बहन के घर टीका कराने जा रहे इस परिवार की बाइक को एक तेज रफ्तार क्रेटा कार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए, जिससे यह हादसा हुआ. इस हादसे में 30 वर्षीय आरती वर्मा गंभीर रूप से घायल हैं.

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दर्दनाक हादसे में परिवार बिखर गया

पूरा मामला माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंगरा-गोपालपुरा मार्ग पर महोई गांव के पास लिफ्ट कैनाल के सामने का है. हादसे में भाई दूज के पावन पर्व पर टीका कराने जा रहा यह परिवार पल भर में बिखर गया. तेज रफ्तार कार की भीषण टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार पिता और दोनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और त्यौहार की खुशियां गम में बदल गईं.

घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया

हादसे में घायल मृतक नृपेन्द्र की पत्नी आरती वर्मा को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल उरई (मेडिकल कॉलेज) के लिए रेफर कर दिया गया है.पुलिस बल और सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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फरार कार सवारों की तलाश जारी

दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पानी से भरे गड्ढे से बाहर निकलवा लिया गया है. हादसे के बाद कार में सवार लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपी चालक और कार सवारों की तलाश शुरू कर दी है.

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