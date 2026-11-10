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सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हमले का खतरा, सिविल डिफेंस ने जारी किया अलर्ट

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सिविल डिफेंस ने संभावित खतरे का अलर्ट जारी किया. अरामको टावर की कई मंजिलों की खिड़कियां टूटीं, कोई हताहत नहीं. जानें क्या है पूरा मामला.

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हूती विद्रोहियों ने रियाद को निशाना बनाकर हमला किया था (फोटो-ITG)
हूती विद्रोहियों ने रियाद को निशाना बनाकर हमला किया था (फोटो-ITG)

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. सऊदी सिविल डिफेंस ने संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. सोमवार (9 नवंबर) को राजधानी की सड़कों पर सामान्य रूप से ट्रैफिक चलता दिखाई दिया. हालांकि, इससे एक दिन पहले रविवार (8 नवंबर) को यमन के हूती विद्रोहियों ने रियाद को निशाना बनाकर हमला किया था. इस हमले के दौरान अरामको टावर को भी नुकसान पहुंचा था.

रविवार को हुए हमले के दौरान मिसाइल या ड्रोन को रोकने की कोशिश में उसका मलबा रियाद के वित्तीय जिले में स्थित अरामको टावर पर गिरा. इसके चलते इमारत की कई मंजिलों की खिड़कियां टूट गईं. घटना के एक दिन बाद सोमवार को राजधानी में जनजीवन सामान्य दिखाई दिया और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी रही. हालांकि, हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं.

सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि हमले में हुआ नुकसान सीमित है और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं, सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया कि उसने राजधानी के ऊपर हूती विद्रोहियों की मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया था. इस कार्रवाई के बाद मिसाइलों का मलबा गिरने से अरामको टावर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा. फिलहाल, सरकार की ओर से जान-माल के बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है.

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यमन के हूती विद्रोहियों ने रविवार के हमले की जिम्मेदारी ली है. पिछले कुछ समय से इस संगठन ने सऊदी अरब के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं. इनके निशाने पर सऊदी अरब के एयरपोर्ट, बंदरगाह और तेल से जुड़े ठिकाने रहे हैं. इन हमलों के चलते सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है. अरामको टावर पर हुआ हमला भी इसी बढ़ते तनाव के बीच हुआ है.

सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच जुलाई में फिर से संघर्ष शुरू हुआ था. इससे पश्चिम एशिया में जारी व्यापक युद्ध के बीच एक और मोर्चा खुल गया है. यह व्यापक युद्ध फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद शुरू हुआ था. ऐसे में सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमले क्षेत्रीय तनाव को और गंभीर बना रहे हैं.
 

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