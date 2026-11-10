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Sara Tendulkar Restyle Old Suit: पुराना सूट पहन दिवाली पर छाईं सारा तेंदुलकर, छोटे भाई की मेहंदी वाले आउटफिट को ऐसे किया रीस्टाइल, आप भी लें टिप्स

सारा तेंदुलकर ने इस दिवाली छोटे भाई अर्जुन की मेहंदी में पहना पुराना मल्टीकलर सूट रिपीट किया. हालांकि, दुपट्टे, पर्ल चोकर, चूड़ियों, सॉफ्ट मेकअप और हेयरस्टाइल से उन्होंने लुक को नया अंदाज दिया. सारा की दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. आप भी सारा से सीखें पुराने सूट को स्टाइलिश बनाने के आसान तरीके और पाएं खूबसूरत फेस्टिव लुक.

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पुराने सूट में सारा ने दिवाली मनाई. (PHOTO:ITG)
पुराने सूट में सारा ने दिवाली मनाई. (PHOTO:ITG)

Sara Tendulkar Restyle Old Suit On Diwali: क्रिकेट की दुनिया के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. सारा अक्सर ही किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं और एक बार फिर वो अपनी दीवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरों के चलते चर्चा में बनी हुई हैं. भले ही वो कोई एक्ट्रेस नहीं हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. वैसे तो कई सेलेब्स के दिवाली लुक की बात हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सारा की फोटोज ने आते ही एक बार फिर सारी नजरें अपनी तरफ खींच लीं.   

दरअसल, इस साल दिवाली पर सारा ने कोई नया आउटफिट नहीं पहना, बल्कि उन्होंने अपने छोटे भाई अर्जुन की मेहंदी सेरेमनी वाला सूट ही रिपीट किया. सारा ने इंस्टाग्राम पर दोस्तों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हुए फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं. सारा का हर अंदाज लोगों को इंप्रेस कर देता है और एक बार उन्होंने पुराने सूट को बड़े सलीके से स्टाइल कर सबको अपना मुरीद कर दिया है. 

पुराने सूट में सारा ने मनाई दिवाली 

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दिवाली पर सारा ने डिजाइनर ब्रांड तोरानी का मल्टीकलर एथनिक कुर्ता सेट पहना. उनका यह आउटफिट रेड, ऑरेंज, मैरून और दूसरे चटख रंगों से सजा है. कुर्ते पर स्क्वायर पैटर्न के साथ बारीक फ्लोरल कढ़ाई की गई है और सेंटर में हाथी का डिजाइन बना है, जो आउटफिट को पारंपरिक लुक देता है. ग्रीन और ऑरेंज थ्रेड की लटकन और सफेद शेल्स इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं.

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मिरर वर्क वाले दुपट्टे से दिया फेस्टिव टच

सारा ने अपने मल्टीकलर कुर्ते के साथ रंग-बिरंगा दुपट्टा कैरी किया. इस पर लाइनिंग पैटर्न के साथ मिरर और सेक्विन वर्क किया गया है. कुर्ते और दुपट्टे की कढ़ाई मिलकर उनके लुक को गुजराती और राजस्थानी टच दे रही है.  जबकि भाई की मेहंदी सेरेमनी के दौरान उन्होंने सूट के साथ दुप्पटा कैरी नहीं किया था.

जूलरी बदलकर बनाएं नया लुक

सारा के ओवरऑल लुक को जूलरी ने ही बिल्कुल नया बना दिया है, क्योंकि मेहंदी में इस सूट के साथ गले में हैवी नेकलेस पहना था. जबकि दीपावली के मौके पर उन्होंने सेम आउटफिट के साथ पर्ल ड्रॉप्स वाला गोल्ड चोकर नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग्स और हाथों में ट्रेडिशनल चूड़ियां कैरी कीं. सिंपल जूलरी की वजह से उनका सूट अच्छी तरह हाइलाइट हो रहा है. 

सारा का मेकअप और हेयरस्टाइल

सारा ने अपने आउटफिट के साथ अलग-अलग हेयरस्टाइल भी कैरी किए.  किसी फोटो में वो सॉफ्ट वेव्स के साथ खुले बालों में नजर आईं, तो दूसरी फोटो में उन्होंने गजरे से सजा लो बन बनाया. दोनों ही हेयरस्टाइल उनके ट्रेडिशनल लुक के साथ जंच रहे थे.

सारा ने अपने मेकअप को दिवाली के हिसाब सॉफ्ट और नेचुरल रखा. न्यूड-पिंक लिप्स, हल्का आईलाइनर और माथे पर छोटी सी बिंदी उनके चेहरे को फ्रेश लुक दे रही थी. 

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पुराने सूट को नया बनाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

  1. अगर आपके पास भी किसी शादी या फंक्शन का हैवी सूट रखा है, तो उसे त्योहार पर दोबारा पहन सकती हैं. बस उसके साथ दुपट्टे और जूलरी को बदलकर लुक में थोड़ा बदलाव लाएं.
  2. पुराने सूट का दुपट्टा अगर बहुत बार पहन चुकी हैं, तो उसकी जगह कंट्रास्ट कलर का मिरर वर्क या एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा इस्तेमाल करें. इससे बिना नया सूट खरीदे पूरे आउटफिट का लुक बदल सकता है.
  3. अगर आपका सूट हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है, तो उसके साथ बहुत ज्यादा जूलरी पहनने से बचें. पर्ल चोकर, छोटे झुमके या गोल्डन ईयररिंग्स से भी खूबसूरत फेस्टिव लुक बनाया जा सकता है. वहीं, सिंपल सूट के साथ हैवी झुमके या चांदबाली पहन सकती हैं.
  4. पुराने सूट को नया अंदाज देना है तो इस बार अपनी हेयरस्टाइल बदलकर देखें. खुले बाल, सॉफ्ट कर्ल्स, लो बन या गजरे वाला जुड़ा आपके एथनिक लुक को अलग बना सकता है. खासकर नेकलाइन हैवी हो तो लो बन अच्छा लगता है.
  5. अगर आपका सूट पहले से रंगीन और कढ़ाई वाला है, तो मेकअप को सटल रखें. न्यूड या पिंक लिपस्टिक, हल्का काजल, आईलाइनर और छोटी बिंदी से खूबसूरत फेस्टिव लुक मिल सकता है.
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