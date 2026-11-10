15 की उम्र में 5 प्रॉपर्टी-मर्सिडीज की मालकिन थीं नीतू कपूर, 21 की उम्र में क्यों छोड़ी थी इंडस्ट्री?

नीतू सिंह ने आठ साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और 15 साल की होते-होते वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की लीड एक्ट्रेसेस में से एक बन गईं. तब तक, उन्होंने इतनी कमाई कर ली थी कि उनके पास कई प्रॉपर्टी थीं और उन्होंने अपने लिए एक मर्सिडीज कार भी खरीद ली थी. हालांकि, 21 साल की उम्र में उन्होंने ऋषि कपूर से शादी करने के लिए अपने सफल करियर को छोड़ने का फैसला किया.

और पढ़ें

'द कर्ली टेल्स' के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, नीतू ने बताया कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया. उन्होंने हैरानी जताते हुए याद किया, '15 साल की उम्र तक, मेरे पास लगभग पांच प्रॉपर्टी और एक मर्सिडीज थी.' नीतू ने बताया कि जब उन्हें मुख्य भूमिकाओं के ऑफर मिलने शुरू हुए, तब वह आठवीं कक्षा में थीं. उन्होंने कहा, 'मैं कभी वापस स्कूल नहीं जा सकी.'

वैजयंतीमाला को दिया क्रेडिट

नीतू कपूर ने लीड एक्ट्रेस के रूप में अपनी पहचान बनाने का श्रेय दिग्गज वैजयंतीमाला से ली गई अपनी डांस ट्रेनिंग को भी दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने 'दो कन्या' और 'घर घर की कहानी' में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. मैं कभी किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गई, लेकिन कैमरे के सामने मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई. मुझे लगता है कि इससे मुझे मदद मिली.'

Advertisement

उसी इंटरव्यू में, नीतू कपूर ने 21 साल की उम्र में ऋषि कपूर से शादी करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के अपने फैसले पर बात की. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया नहीं था. उन्होंने समझाया कि भले ही 21 साल की उम्र बहुत कम लग सकती है, लेकिन तब तक वह काफी काम कर चुकी थीं और एक साधारण जीवन जीना चाहती थीं.

अकेलेपन की वजह से की एक्टिंग

शादी के बाद और अपने बच्चों, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर के जन्म के बाद, नीतू ने बताया कि वह लाइमलाइट से दूर अपनी जिंदगी से संतुष्ट थीं. हालांकि, अपने पति ऋषि कपूर के निधन के बाद, अकेलेपन की वजह से वह वापस एक्टिंग की दुनिया में लौट आईं. अपनी पीढ़ी के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक होने के बावजूद, नीतू कपूर और ऋषि कपूर ने अपने बच्चों को एक सामान्य परवरिश देने पर खास ध्यान दिया, ताकि वे फिल्मी परिवार में पले-बढ़े बच्चों को मिलने वाली खास सुविधाओं और चकाचौंध से दूर रह सकें.



सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में उनसे बात करते हुए, उनकी बेटी रिद्धिमा ने बताया, 'हम एक बहुत ही प्यार भरे माहौल में पले-बढ़े हैं. बेशक, घर में अनुशासन था, लेकिन हमारी परवरिश बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई. हम अपने सारे काम खुद करते थे. ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम किसी 'स्टार परिवार' से आते हैं.'

Advertisement

नीतू ने यह भी बताया कि उनके किसी भी बच्चे के पास अपना निजी ड्राइवर नहीं था; इसके बजाय, वे स्कूल जाने के लिए कारपूल (दूसरों के साथ गाड़ी शेयर करना) का इस्तेमाल करते थे.

उन्होंने कहा, 'उन्हें खर्च करने के लिए एक तय रकम ही मिलती थी. यहां तक कि जब वे विदेश यात्रा पर जाते थे, तो इकोनॉमी क्लास में सफर करते थे, दोस्तों के साथ रुकते थे और अपार्टमेंट शेयर करते थे. मेरे पति इस बात को लेकर बहुत सख्त थे कि बच्चों को पैसों की अहमियत समझ आनी चाहिए.'

---- समाप्त ----