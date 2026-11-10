अमृतसर की जहाजगढ़ मार्केट में भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख, लाखों-करोड़ों का सामान खाक

पंजाब के अमृतसर की मशहूर जहाजगढ़ मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में आकर कई दुकानें और उनमें रखा सामान जलकर राख हो गया. दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की. संकरी गलियों और अतिक्रमण के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी परेशानी आई. हादसे के बाद दुकानदारों ने प्रशासन और मार्केट प्रधान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.

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पंजाब के अमृतसर स्थित प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स और कबाड़ बाजार जहाजगढ़ मार्केट में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई दुकानें और बाहर खुले में रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. इस अग्निकांड में कई दुकानें पूरी तरह जल गईं और उनमें रखा लाखों-करोड़ों रुपये का सामान राख हो गया. हादसे के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही कई दुकानदारों ने बाल्टियों और उपलब्ध संसाधनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. इस दौरान आग की तेज तपिश और विकराल लपटों के बीच उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बाजार में मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना दी. इसके बाद दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

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सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां एक-एक करके घटनास्थल पर पहुंचीं. हालांकि, बाजार की संकरी गलियों और रास्तों में रखे बड़े-बड़े जनरेटरों के कारण दमकल वाहनों को अंदर पहुंचने में भारी परेशानी हुई. दुकानदारों के मुताबिक, बाजार के रास्तों पर अतिक्रमण और कबाड़ का सामान भी राहत कार्य में बाधा बना. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी. टायर, फोम और लकड़ी जैसे ज्वलनशील सामान की मौजूदगी के कारण आग बार-बार सुलग रही थी, जिससे उसे पूरी तरह बुझाने में दिक्कत आई.

अग्निकांड की सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थानीय विधायक डॉ. जीवनजोत कौर भी घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली. पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस होने के कारण बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद थीं. इसी वजह से एक बड़े जानी नुकसान को टाला जा सका. उन्होंने कहा कि आग की सूचना मिलते ही फोकल प्वाइंट और अन्य दमकल केंद्रों से गाड़ियों को रवाना कर दिया गया था.

विधायक जीवनजोत कौर ने भरोसा दिलाया कि दमकल की टीमें पूरी मुस्तैदी से आग पर काबू पाने में जुटी हैं. उन्होंने कहा कि स्थिति को जल्द नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही अग्निकांड में हुए नुकसान का उचित आकलन भी कराया जाएगा. हालांकि, आग लगने के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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इस घटना के बाद जहाजगढ़ मार्केट के व्यापारियों में प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला. दुकानदार अनमोल सिंह और अन्य व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हर साल दिवाली के आसपास बाजार में आग लगने की कोई बड़ी घटना सामने आती है. इसके बावजूद प्रशासन उनकी समस्याओं और सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर ध्यान नहीं देता. व्यापारियों का कहना है कि वे लंबे समय से त्योहारों के सीजन में बाजार में स्थायी रूप से दो दमकल गाड़ियां तैनात करने की मांग कर रहे हैं. लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

तुली टायर हाउस के मालिक अनिल कुमार तुली समेत कई अन्य व्यापारियों ने बाजार की आंतरिक व्यवस्था और मार्केट प्रधान की भूमिका पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि बाजार के मुख्य रास्तों पर अवैध रूप से बड़े जनरेटर और कबाड़ का सामान रखा गया है. इसके कारण सड़कें संकरी हो गई हैं और कई जगह रास्ते पूरी तरह बाधित रहते हैं. व्यापारियों का कहना है कि ऐसी स्थिति में आग जैसी आपातकालीन घटना होने पर दमकल की गाड़ियों को बाजार के अंदर पहुंचने में काफी समय लगता है. उनका आरोप है कि यदि रास्ते अतिक्रमण मुक्त होते तो राहत एवं बचाव कार्य ज्यादा तेजी से किया जा सकता था.

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जहाजगढ़ मार्केट में लगी इस भीषण आग के वास्तविक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है. आग से प्रभावित दुकानों और उनमें रखे सामान को हुए नुकसान का आकलन किया जाना है. इस हादसे ने कई व्यापारियों की वर्षों की मेहनत और जीवनभर की कमाई को भारी नुकसान पहुंचाया है. व्यापारियों ने प्रशासन से बाजार में स्थायी अग्निशमन व्यवस्था करने और रास्तों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है.

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