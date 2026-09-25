'खूबसूरत ताजमहल, लेकिन बाहर बैठा स्कैम!'... आयरिश कपल का वीडियो वायरल होते ही एक्शन में आई आगरा पुलिस

आगरा का ताजमहल देखने भारत आए एक आयरिश कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कपल ने ताजमहल की खूबसूरती की जमकर तारीफ की, लेकिन यहां टिकट लेने और गाइड के जरिए ताजमहल में प्रवेश कराने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए. कपल ने अपने अनुभव को बताते हुए बाहर निकलने के बाद गाइड की गतिविधियों के लिए 'SCAM' यानी ठगी शब्द का इस्तेमाल किया. वीडियो सामने आने के बाद आगरा पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और एक गाइड को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है.

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टिकट लेने की प्रक्रिया को बताया जटिल

आयरिश कपल ने अपने वीडियो में ताजमहल की टिकटिंग प्रक्रिया का अनुभव साझा किया है. उनका कहना है कि टिकट लेने की प्रक्रिया को काफी जटिल बनाया गया है और लंबी लाइन से बचने के नाम पर उनसे करीब 1000 रुपये तक लिए जाने की बात सामने आई.

कपल के मुताबिक, कुछ गाइड विदेशी पर्यटकों को सरकारी व्यवस्था को लेकर डराते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि बिना उनकी मदद के ताजमहल में प्रवेश करना मुश्किल होगा. इसी डर और भ्रम का फायदा उठाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं.

गाइडों ने बिना लाइन प्रवेश कराने के नाम पर मांगे पैसे

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो/ट्वीट का पुलिस ने 24 सितंबर 2026 को तत्काल संज्ञान लिया. पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि ताजमहल के पश्चिमी गेट पर विदेशी पर्यटक से दो गाइड- मो. शादाब और दिनेश विदेशी पर्यटक को गुमराह कर बिना लाइन ताजमहल में प्रवेश कराने के नाम पर अवैध धनराशि मांग रहे थे.

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पुलिस ने एक गाइड को किया गिरफ्तार

मामले में पर्यटन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मो. शादाब को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, पुलिस दूसरे गाइड दिनेश की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

लाइसेंस निरस्त कराने की भी तैयारी

पुलिस के मुताबिक, दोनों गाइडों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के साथ उनके गाइड लाइसेंस निरस्त कराने के लिए पर्यटन विभाग को भी रिपोर्ट भेजी जा रही है. विदेशी पर्यटकों के अनुभव का वीडियो वायरल होने के बाद अब यह मामला ताजमहल पर पर्यटकों की सुविधा, टिकट व्यवस्था और गाइडों की भूमिका को लेकर चर्चा में है. पुलिस की कार्रवाई के बाद यह भी साफ है कि पर्यटकों को गुमराह कर बिना लाइन प्रवेश कराने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप सामने आने पर प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है.

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