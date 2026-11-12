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हरदोई XUV एक्सीडेंट: एक झटके में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार! गंगा एक्सप्रेसवे पर पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों समेत 4 की मौत

यूपी के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार XUV-300 कार डिवाइडर से टकरा गई. भाई दूज और छठ मनाने नोएडा से प्रयागराज लौट रहे बार्कलेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सौरभ उपाध्याय, उनकी पत्नी मोनिका और दोनों मासूम बच्चों की इस भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई.

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नोएडा से प्रयागराज जा रहा था परिवार (Photo-ITG)
नोएडा से प्रयागराज जा रहा था परिवार (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर पर एक तेज रफ्तार XUV-300 कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. भाई दूज और छठ की खुशियां मनाने नोएडा से प्रयागराज लौट रहा एक पूरा परिवार इस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस भयंकर टक्कर में मल्टीनेशनल कंपनी बार्कलेज के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सौरभ उपाध्याय, उनकी पत्नी मोनिका उपाध्याय और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई. इस मार्मिक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को पलभर में मातम में बदल दिया.

सड़क पर पसरा मातम, एक झटके में उजड़ गया पूरा परिवार

हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 317 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ. नोएडा से प्रयागराज लौट रहा परिवार तेज रफ्तार XUV-300 कार अनियंत्रित होने के कारण डिवाइडर से जा टकराया. इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों सहित कुल चार लोगों की मौत हो गई. यह पूरा परिवार भाई दूज और छठ पूजा का त्योहार मनाने के लिए अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मौत ने उनकी सारी खुशियों को छीन लिया.

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हादसे का शिकार हुआ इकलौता बेटा और उसका हंसता-खेलता परिवार

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज के रहने वाले सौरभ उपाध्याय नोएडा में रहकर नौकरी करते थे. वह अपनी पत्नी मोनिका उपाध्याय और अपने दोनों बेटों- सात साल के व्योम और डेढ़ से चार साल के मासूम शिवओम के साथ कार से अपने घर वापस आ रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी जो अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भयानक थी कि पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दोनों बच्चों ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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त्योहार की खुशियां बदलीं मातम में, घर उठेंगी चार अर्थियां

जिस घर में भाई दूज और छठ पूजा की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद मातम छा गया है. सौरभ अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. बुजुर्ग माता-पिता अपने बेटे, बहू और पोतों के घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके हिस्से में जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द आ गया. एक ही पल में चार जिंदगियों की कहानी खत्म हो गई और पूरा परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया. पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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