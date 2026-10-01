Plant Vastu: खूबसूरत लेकिन बेहद अशुभ! तुरंत बदलें इन पौधों की जगह वरना घेर लेगी गरीबी!

Plant Vastu:घर को खूबसूरत और हरा-भरा बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. इनडोर प्लांट्स न सिर्फ घर की सजावट बढ़ाते हैं, बल्कि कई लोगों को इनके आसपास रहने से सुकून भी महसूस होता है. लेकिन फेंगशुई की कुछ मान्यताओं के अनुसार हर पौधा घर के अंदर रखने के लिए शुभ नहीं माना जाता.

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कुछ पौधों को उनकी बनावट, बढ़ने के तरीके या उनसे जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. आइए जानते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें फेंगशुई के अनुसार घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

1. हाइड्रेंजिया (गुलबहार)

हाइड्रेंजिया के फूल देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और इन्हें सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है. लेकिन फेंगशुई की मान्यताओं में इन्हें अकेलेपन, असफलता और अलगाव से जोड़ा गया है.

इसी वजह से इन्हें घर के अंदर रखने के बजाय बाहर, जैसे गार्डन या बालकनी में रखने की सलाह दी जाती है.

2. जेरेनियम

जेरेनियम के फूल घर को रंगीन और खूबसूरत बना सकते हैं. हालांकि, कुछ फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार इन्हें घर के अंदर रखने से बचना चाहिए.

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मान्यता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख सकता है. इसलिए इसे घर के अंदर रखने के बजाय बालकनी, छत या गार्डन में रखना बेहतर माना जाता है.

3. आइवी (सदाबहार पौधा)

आइवी एक बेल वाला पौधा है, जो आमतौर पर नीचे की ओर बढ़ता है. फेंगशुई में इसके इसी बढ़ने के तरीके को जीवन ऊर्जा के नीचे जाने से जोड़कर देखा जाता है.

हालांकि, इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय घर के बाहर दरवाजे, पेर्गोला या गार्डन में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

4. पॉपी (खसखस या पोस्तादाना)

पॉपी के फूल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कृतियों में इन्हें दुर्भाग्य और विपरीत परिस्थितियों से जोड़ा गया है.

लेख के अनुसार, इनके जल्दी मुरझाने और कुछ ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंधों की वजह से इन्हें घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है.

5. मिस्टलेटो ('अमर बेल)

मिस्टलेटो कई देशों में क्रिसमस की सजावट का हिस्सा होता है और कुछ परंपराओं में इसे प्यार और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है. लेकिन कुछ दूसरी संस्कृतियों में इसका संबंध मृत्यु और अंतिम संस्कार से भी जोड़ा गया है.

इसके अलावा, मिस्टलेटो के कुछ हिस्से जहरीले हो सकते हैं. इसलिए घर में इसे रखने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

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6. पोथोस

पोथोस एक लोकप्रिय इनडोर प्लांट है. इसे आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन फेंगशुई की मान्यताओं में इसकी संख्या और जगह को महत्वपूर्ण माना जाता है.

लेख के अनुसार घर में तीन से ज्यादा पोथोस के पौधे रखने से ऊर्जा का असंतुलन होने की मान्यता है. हालांकि, प्रवेश द्वार या खिड़की के पास रखने पर इसे सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है.

7. स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट घरों और ऑफिस में काफी लोकप्रिय है. इसकी पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं. फेंगशुई में ऐसी नुकीली पत्तियों को कुछ स्थितियों में नकारात्मक या कठोर ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

इसका मतलब यह नहीं है कि स्नेक प्लांट को घर से पूरी तरह हटाना जरूरी है. मान्यता के अनुसार इसे मुख्य दरवाजे, खिड़की या बालकनी के पास रखना बेहतर माना जाता है.

8. कार्नेशन

कार्नेशन के फूल घर की सजावट में खूब इस्तेमाल होते हैं. लेकिन फेंगशुई की कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें घर के अंदर रखने से बचना चाहिए.

मान्यता है कि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं. इसलिए इन्हें गार्डन, बालकनी या किसी बाहरी जगह पर रखना बेहतर माना जाता है.

सिर्फ पौधा नहीं, उसकी जगह भी मायने रखती है

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फेंगशुई के अनुसार किसी पौधे का प्रभाव केवल उसकी प्रजाति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे घर में कहां रखा गया है, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है. एक ही पौधे को अलग-अलग जगह रखने से उससे जुड़ी ऊर्जा की व्याख्या अलग हो सकती है.

इसलिए अगर आपके घर में इनमें से कोई पौधा है तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. फेंगशुई की मान्यता के अनुसार उसकी जगह बदलना भी एक विकल्प माना जाता है.



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