scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Plant Vastu: खूबसूरत लेकिन बेहद अशुभ! तुरंत बदलें इन पौधों की जगह वरना घेर लेगी गरीबी!

Plant Vastu: घर में पौधे लगाने से पहले जान लें ये जरूरी बात. फेंगशुई की मान्यताओं के अनुसार इन 8 पौधों को घर में रखना अशुभ माना जाता है. जानें इनके बारे में.

Advertisement
X
ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें फेंगशुई के अनुसार घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है. 
ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें फेंगशुई के अनुसार घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है. 

Plant Vastu:घर को खूबसूरत और हरा-भरा बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पौधे लगाते हैं. इनडोर प्लांट्स न सिर्फ घर की सजावट बढ़ाते हैं, बल्कि कई लोगों को इनके आसपास रहने से सुकून भी महसूस होता है. लेकिन फेंगशुई की कुछ मान्यताओं के अनुसार हर पौधा घर के अंदर रखने के लिए शुभ नहीं माना जाता. 

कुछ पौधों को उनकी बनावट, बढ़ने के तरीके या उनसे जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है. हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. आइए जानते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें फेंगशुई के अनुसार घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है. 

1. हाइड्रेंजिया (गुलबहार)

सम्बंधित ख़बरें

Every Buddha statue has a special meaning. (Photo: ITG)
घर में बुद्ध की कौन सी मूर्ति कहां रखें? जानें 11 शुभ जगहें
kitchen slab
खाली हो जाएगी पैसे की तिजोरी! आज ही हटा दें किचन स्लैब से ये चीजें
Vastu Tips
कमाई गुल, फंस जाएगी मोटी रकम! नई दुकान शुरू करते वक्त न करें ये 2 गलती
Vastu Tips For Door
आपके घर का दरवाजा शुभ है या अशुभ? वास्तु के इन 5 नियमों से पता लगाएं
Vastu Tips
क्या आपके घर में अचानक कुछ अजीब चीजें होनी लगी हैं? जान लें संकेत

हाइड्रेंजिया के फूल देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं और इन्हें सजावट के लिए काफी पसंद किया जाता है. लेकिन फेंगशुई की मान्यताओं में इन्हें अकेलेपन, असफलता और अलगाव से जोड़ा गया है. 

इसी वजह से इन्हें घर के अंदर रखने के बजाय बाहर, जैसे गार्डन या बालकनी में रखने की सलाह दी जाती है. 

2. जेरेनियम

जेरेनियम के फूल घर को रंगीन और खूबसूरत बना सकते हैं. हालांकि, कुछ फेंगशुई मान्यताओं के अनुसार इन्हें घर के अंदर रखने से बचना चाहिए. 

Advertisement

मान्यता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख सकता है. इसलिए इसे घर के अंदर रखने के बजाय बालकनी, छत या गार्डन में रखना बेहतर माना जाता है. 

3. आइवी (सदाबहार पौधा)

आइवी एक बेल वाला पौधा है, जो आमतौर पर नीचे की ओर बढ़ता है. फेंगशुई में इसके इसी बढ़ने के तरीके को जीवन ऊर्जा के नीचे जाने से जोड़कर देखा जाता है. 

हालांकि, इसे पूरी तरह नजरअंदाज करने के बजाय घर के बाहर दरवाजे, पेर्गोला या गार्डन में सजावट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. 

4. पॉपी (खसखस या पोस्तादाना)

पॉपी के फूल अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कृतियों में इन्हें दुर्भाग्य और विपरीत परिस्थितियों से जोड़ा गया है. 

लेख के अनुसार, इनके जल्दी मुरझाने और कुछ ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंधों की वजह से इन्हें घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है. 

5. मिस्टलेटो ('अमर बेल)

मिस्टलेटो कई देशों में क्रिसमस की सजावट का हिस्सा होता है और कुछ परंपराओं में इसे प्यार और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है. लेकिन कुछ दूसरी संस्कृतियों में इसका संबंध मृत्यु और अंतिम संस्कार से भी जोड़ा गया है. 

इसके अलावा, मिस्टलेटो के कुछ हिस्से जहरीले हो सकते हैं. इसलिए घर में इसे रखने पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. 

Advertisement

6. पोथोस

पोथोस एक लोकप्रिय इनडोर प्लांट है. इसे आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन फेंगशुई की मान्यताओं में इसकी संख्या और जगह को महत्वपूर्ण माना जाता है. 

लेख के अनुसार घर में तीन से ज्यादा पोथोस के पौधे रखने से ऊर्जा का असंतुलन होने की मान्यता है. हालांकि, प्रवेश द्वार या खिड़की के पास रखने पर इसे सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है. 

7. स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट घरों और ऑफिस में काफी लोकप्रिय है. इसकी पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं. फेंगशुई में ऐसी नुकीली पत्तियों को कुछ स्थितियों में नकारात्मक या कठोर ऊर्जा से जोड़ा जाता है. 

इसका मतलब यह नहीं है कि स्नेक प्लांट को घर से पूरी तरह हटाना जरूरी है. मान्यता के अनुसार इसे मुख्य दरवाजे, खिड़की या बालकनी के पास रखना बेहतर माना जाता है. 

8. कार्नेशन

कार्नेशन के फूल घर की सजावट में खूब इस्तेमाल होते हैं. लेकिन फेंगशुई की कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें घर के अंदर रखने से बचना चाहिए. 

मान्यता है कि ये घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं. इसलिए इन्हें गार्डन, बालकनी या किसी बाहरी जगह पर रखना बेहतर माना जाता है. 

सिर्फ पौधा नहीं, उसकी जगह भी मायने रखती है

Advertisement

फेंगशुई के अनुसार किसी पौधे का प्रभाव केवल उसकी प्रजाति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे घर में कहां रखा गया है, यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है. एक ही पौधे को अलग-अलग जगह रखने से उससे जुड़ी ऊर्जा की व्याख्या अलग हो सकती है. 

इसलिए अगर आपके घर में इनमें से कोई पौधा है तो उसे तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. फेंगशुई की मान्यता के अनुसार उसकी जगह बदलना भी एक विकल्प माना जाता है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली की हवा पर बारिश भी बेअसर! 92 दिनों में सिर्फ 1 दिन मिली 'अच्छी' हवा |
    यूपी के शाहजहांपुर में 2 साधुओं की न‍िर्मम हत्या, मंदिर परिसर में ही शवों को जलाया |
    फ्लाईदुबई मामले के बाद भारत सरकार का बड़ा कदम, देश के 8 एयरपोर्ट्स पर लगेंगे फुल बॉडी स्कैनर |
    कुल्हाड़ी से हमले के बाद भी जांबाज भारतीय पायलट ने टाला विमान हादसा |
    UAE में इजरायल के राजदूत ने कहा- कैप्टन स्मित मछार पर हमला करनेवाला ओमानी नागरिक, मोटिव साफ नहीं |
    फ्लाईदुबई फ्लाइट में हमले के बाद का सामने आया वीडियो, खून से लथपथ दुखे पायलट स्मित |
    बिहार में बाढ़ का कहर, गंगा और गंडक के उफान से कई जिले जलमग्न हुए |
    अगले 2 साल में घर खरीद सकते हैं 50% लोग, जानें क्या देख रहे हैं खरीदार |
    ₹89,999 वाला Google Pixel 11 अब ₹69,999 में! Flipkart Sale में ऐसे मिलेगा बड़ा डिस्काउंट |
    नाबालिग को टक्कर मारकर भागी Scorpio, पुलिस ने पीछा कर दबोचा... गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में की तोड़फोड़
    Advertisement