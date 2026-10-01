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पत्नी ने पति से पूछा- आप मुझे कितना प्यार करते हैं? मिला धमाकेदार जवाब, छूटेगी हंसी!

जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार होते हैं. हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है. आज (01 अक्टूबर) हम आपके लिए लेकर आए हैं, हंसाने-मुस्कुराने और ठहाके लगाने वाले वायरल जोक्स.

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देसी जोक्स हिंदी
देसी जोक्स हिंदी

>पत्नी सुनिए, आप मुझे कितना प्यार करते हैं?
पति- जितना तुम्हारा मेकअप सच्चा है!
अब पति अस्पताल में है…

 

>टीचर- तुम स्कूल देर से क्यों आए?
राजू- क्या करूं मैम, नींद ही नहीं खुली!
टीचर- अलार्म क्यों नहीं लगाया था?
राजू- लगाया तो था… पर अलार्म ही नहीं उठा!

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>सोनू बैंक में- 10 रुपये जमा करने हैं.
क्ल-र्क इतना कम?
सोनू- कम क्यों? जब चोरी करूंगा, तब पूरा बैंक लूंगा...!

 

>बॉस- काम समय पर क्यों नहीं हुआ?
कर्मचारी- सर, समय तो खुद ही निकल गया… हमने थोड़े निकाला!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>टीचर- बताओ, सबसे तेज क्या दौड़ता है?
राजू- पेट खराब हो जाए तो आदमी सबसे तेज दौड़ता है!

 

>टीचर- बताओ सबसे तेज क्या होता है?
स्टूडेंट- सर, दिमाग.
टीचर- शाबाश, उदाहरण दो.
स्टूडेंट- जब मम्मी कहती हैं पढ़ाई कर ले, तो दिमाग तुरंत कहीं और भाग जाता है!

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>बॉस- तुम लेट क्यों आए हो?
कर्मचारी- सर, अलार्म ने धोखा दे दिया.
बॉस- अलार्म ने क्या किया?
कर्मचारी- सर, चुपचाप बज गया और खुद ही चुप भी हो गया!

 

>डॉक्टर- आपको किस चीज से एलर्जी है?
मरीज- शादी की सालगिरह भूलने से.

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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