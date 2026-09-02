उफनती नदियां, डूबते शहर और बहती जिंदगियां: यूपी में बाढ़-बारिश से कोहराम, जानें अपने जिले का हाल

उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही हुई है. सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र स्थित गौरा गांव में कल शाम लगातार बारिश से कमजोर हुई मिट्टी की दीवार गिरने के कारण 32 वर्षीय नेकराम और उनकी 5 साल की भांजी लक्ष्मी की दबकर मौत हो गई, जबकि 8 साल का मोहित घायल हो गया. वहीं गाजीपुर के चोचकपुर घाट पर गंगा नहाते समय दो किशोरियां बह गईं. बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 20000 लोग प्रभावित हुए हैं. चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से चार मीटर ऊपर पहुंच गई है.

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सीतापुर में हादसा और गाजीपुर में लापता बच्चियां

सीतापुर के गौरा गांव में बारिश से कच्ची दीवार अचानक गिर पड़ी, जिससे हादसे में दो लोगों ने दम तोड़ दिया. पुलिस निरीक्षक अतुल चौधरी ने बताया कि घायल बच्चे का इलाज जारी है. दूसरी ओर, गाजीपुर के बसंतपट्टी गांव की 16 वर्षीय माही और 14 वर्षीय महिमा गंगा नदी में नहाते समय बह गईं. नाविकों और प्रशासनिक टीम द्वारा उनकी तलाश जारी है.

बलिया में 20 हजार आबादी प्रभावित, राहत कार्य तेज

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.60 मीटर ऊपर बह रही है. जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के अनुसार बलिया सदर और बैरिया के 56 तटीय गांवों में अलर्ट जारी है. प्रभावित क्षेत्रों में 47 नावें लगाई गई हैं. प्रशासन द्वारा 6110 राशन किट, 33411 दवा किट और 81300 भोजन के पैकेट बांटे गए हैं. एनडीआरएफ और पीएसी की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं.

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वाराणसी के घाट डूबे, छतों पर अंतिम संस्कार

वाराणसी में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर को पार कर 70.28 मीटर पर पहुंच गया है. मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट डूबने के कारण शवों का अंतिम संस्कार छतों और गलियों में किया जा रहा है. गलियों में पानी भरने से नावें चलाई जा रही हैं. वरुणा नदी के तटवर्ती इलाकों से परिवारों को राहत शिविरों में भेजा गया है.

चित्रकूट में सेना के हेलीकॉप्टर से बचाव और ट्रेन सेवाएं बाधित

चित्रकूट में मध्य प्रदेश में हुई भारी बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर है. रामघाट और निरमोही अखाड़ा जलमग्न हो गए हैं. सेना के हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीमें फंसे लोगों को निकाल रही हैं. उधर, लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के उफान से भीरा और पलिया स्टेशनों के बीच पानी भरने से मैलानी-नानपारा रेल सेवा स्थगित कर दी गई है. कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

सोनभद्र और मिर्जापुर में भी अलर्ट

मिर्जापुर के अहरौरा जलाशय के दो फाटक खोलकर 700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. वहीं सोनभद्र के बेलवानिया गांव में तालाब का बांध टूटने से 11 परिवारों के घरों में पानी भर गया, जिन्हें पंचायत भवन में शिफ्ट किया गया है. मौसम को देखते हुए सोनभद्र में बुधवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

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