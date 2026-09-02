दिल्ली के अल्फा गार्डन पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई

दिल्ली के सेंट्रल इलाके में अल्फा गार्डन पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है. यह कार्रवाई प्रसाद नगर थाना क्षेत्र में की जा रही है. प्रशासन की टीम DDA की जमीन को खाली कराने के लिए मौके पर पहुंची है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है.

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दरअसल, अल्फा गार्डन की जमीन को लेकर मामला पहले कोर्ट पहुंचा था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमीन खाली कराने का आदेश दिया था. इसके बाद संबंधित लोगों को नोटिस भी दिया गया. अब इसी आदेश के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है.

DDA की जमीन खाली कराने पहुंची टीम

अधिकारियों के मुताबिक, जिस जगह पर कार्रवाई हो रही है, वह दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की जमीन है. जमीन खाली कराने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई. इसके बाद बुधवार को टीम बुलडोजर लेकर अल्फा गार्डन पहुंची.

मौके पर प्रशासन के साथ पुलिस की टीम भी मौजूद है. बुलडोजर की मदद से जमीन खाली कराने का काम किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान इलाके में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई.

#WATCH | Delhi: Bulldozer action is underway at Alfa Garden in Central Delhi's Prasad Nagar police station area following a court order to vacate DDA land. The matter was taken to court, after which an order and notice were issued. As the property belongs to the Delhi Development… pic.twitter.com/gwv49Hk3Co — ANI (@ANI) September 2, 2026

कोर्ट के आदेश के बाद हुआ एक्शन

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बताया गया कि जमीन से जुड़ा विवाद कोर्ट तक पहुंचा था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जमीन खाली करने का आदेश दिया. इसके बाद नोटिस जारी किया गया. नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई शुरू की है.

प्रशासन का कहना है कि जमीन DDA की है. इसलिए कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे खाली कराया जा रहा है. टीम पूरे इलाके में कार्रवाई कर रही है.

अल्फा गार्डन में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी भी तैनात हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है. अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक की जा रही है.

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फिलहाल अल्फा गार्डन में जमीन खाली कराने का काम जारी है. कार्रवाई पूरी होने के बाद जमीन को दिल्ली विकास प्राधिकरण के हवाले किया जाएगा. प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर रही है.

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