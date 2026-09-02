अन्ना हजारे से मिलने अस्पताल पहुंचे CM फडणवीस, लिया हालचाल, दी ये जानकारी

प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्ना हजारे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी. अन्ना हजारे की तबीयत में सुधार हो रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हॉस्पिटल पहुंचकर अन्ना हजारे से मुलाकात की. सीएम फडणवीस ने अन्ना हजारे की तबीयत का हालचाल जाना.

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इस दौरान सीएम फडणवीस के साथ कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन भी थे. सीएम फडणवीस ने बॉम्बे हॉस्पिटल में अन्ना हजारे से मुलाकात की और उनको इस बात की भी जानकारी दी कि कुकडी सिंचाई परियोजना की लागत में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

सीएम फडणवीस की इस बात पर अन्ना हजारे ने खुशी जताई. इससे पहले एक सितंबर की सुबह फडणवीस सरकार के कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील भी अन्ना हजारे से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. गौरतलब है कि अन्ना हजारे को यूरिन से जुड़ी समस्याओं के कारण मुंबई लाया गया है.

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अन्ना हजारे को बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. टेस्ट में किडनी के इंफेक्शन की बात सामने आई है. अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने पर पिछले हफ्ते भी शिरूर के एक अस्पताल में भर्ती कराया था. तीन दिन इलाज के बाद अन्ना हजारे को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था.

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अन्ना हजारे को कुछ ही दिन के बाद फिर से तबीयत खराब होने पर उपचार के लिए रालेगणसिद्धि से मुंबई लाया गया. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम में नए नियम जोड़े थे. इन नियमों को लेकर अन्ना हजारे ने मोर्चा खोल दिया था. अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सीएम फडणवीस ने नए नियम स्थगित करने का ऐलान किया था.

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