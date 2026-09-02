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Malavya Rajyog 2026: शुक्र ने आज मचाया बड़ा धमाल! 4 राशियों की रातों-रात चमकेगी किस्मत

Malavya Rajyog 2026: 2 सितंबर यानी आज हुए शुक्र के इस गोचर से पंचमहापुरुष योगों में शामिल अत्यंत दुर्लभ मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों को फायदा होगा.

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मालव्य राजयोग (Photo: ITG)
मालव्य राजयोग (Photo: ITG)

Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, वैभव, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है. आज शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. शुक्र के अपनी ही राशि तुला में आने से अत्यंत शुभ और फलदायी 'मालव्य राजयोग' का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र में मालव्य राजयोग को पंचमहापुरुष योगों में से एक माना गया है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक सुखों, मान-सम्मान और धन-संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि प्राप्त होती है.

शुक्र के इस गोचर से मालव्य राजयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. आइए जानते हैं वे कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है.

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं. तुला राशि में शुक्र का प्रवेश आपके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा.

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करियर और व्यापार: लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे. अगर कोई पुराना निवेश था, तो उससे बड़ा मुनाफा हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में मांगलिक कार्य आयोजित हो सकते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी संभव है.

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मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए मालव्य राजयोग अत्यंत शुभ साबित होने वाला है.

धन लाभ: अचानक गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

शिक्षा और कला: कला, मीडिया, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा.

प्रेम संबंध: प्रेम जीवन में मिठास आएगी. यदि आप विवाह के लिए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो बात पक्की हो सकती है.

तुला राशि (Libra)
तुला राशि में ही शुक्र देव का गोचर हो रहा है, इसलिए मालव्य राजयोग का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष प्रभाव आपकी ही राशि पर देखने को मिलेगा.

व्यक्तित्व में आकर्षण: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

व्यापारिक मुनाफा: बिजनेस में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में भारी मुनाफा होगा. साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी.

सुख-साधन: नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कर्म भाव को मजबूत करेगा, जिससे करियर में जबरदस्त उछाल आएगा.

नौकरी में तरक्की: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी. बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

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आर्थिक मजबूती: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. जो लोग नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है.

प्रतिष्ठा में वृद्धि: समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

मालव्य राजयोग के दौरान करें ये आसान उपाय

- यदि आप शुक्र देव की कृपा को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो गोचर की अवधि में इन उपायों को जरूर अपनाएं.

- शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं.

- जरूरतमंदों को चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्रों का दान करें.

- प्रतिदिन 108 बार ऊं शुं शुक्राय नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करें.

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