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इटावा: मुलायम के परम मित्र और पूर्व मंत्री विश्राम सिंह यादव का निधन, शिवपाल ने अर्थी को दिया कंधा

इटावा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री विश्राम सिंह यादव का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. वे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद खास मित्र थे. आगरा के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके अंतिम संस्कार में शिवपाल और रामगोपाल यादव शामिल हुए.

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विश्राम सिंह यादव के निधन पर सपा के दिग्गज पहुंचे (Photo: ITG)
विश्राम सिंह यादव के निधन पर सपा के दिग्गज पहुंचे (Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री विश्राम सिंह यादव का 92 वर्ष की आयु में आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. वे इटावा के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले थे. स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अभिन्न मित्र रहे विश्राम सिंह यादव ने 1967 से पार्टी को खड़ा करने और इसकी विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने में अहम योगदान दिया. 

उनके निधन की खबर मिलते ही समाजवादी पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई. जसवंत नगर में आयोजित अंतिम संस्कार में पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने अर्थी को कंधा भी दिया. 

नेताजी के साथ साइकिल से करते थे चुनाव प्रचार

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विश्राम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव ने इटावा के कर्मक्षेत्र महाविद्यालय से साथ में स्नातक की पढ़ाई की थी. पेशे से इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे विश्राम सिंह यादव शुरुआत से ही समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे. वे मुलायम सिंह यादव को अपनी साइकिल पर बैठाकर लोगों के बीच जाते थे और पार्टी का प्रचार-प्रसार करते थे.

सपा परिवार में शोक, अखिलेश यादव भी करते थे सम्मान

विश्राम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने में जीवनभर सहयोग दिया और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का पद भी संभाला. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनका बेहद सम्मान करते थे. उनके निधन को पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है.

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