आज 25 सितंबर 2026 मेष राशिफल: व्यवहार प्रभावी रहेगा, व्यक्तित्व संवार पाएगा

कार्य व्यापार में प्रभावी रहेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबका साथ बनाए रखने की कोशिश होगी. व्यक्तित्व असरदार रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबार में हितलाभ संवरेगा. पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. अपनों का ख्याल रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. विविध प्रयासों में सहयोग सहकार रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. मित्र से सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार संवार पर रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. जरूरी निर्णय लेंगे. इच्छित उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे. योजनाओ को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ेगा. प्रतिभा से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से आगे बढ़ेंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. करीबियों से खुशी बांटेंगे.

आज का उपाय: सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का वितरण करें. सक्रिय रहें.

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शुभ अंक : 6, 7, 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी लाल

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