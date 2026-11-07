दिल्ली से बिहार जा रही बस की ट्रक से टक्कर... 3 की मौत, कई घायल

दिवाली के मौके पर दिल्ली से बिहार जा रही यात्रियों से भरी एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई. ट्रक और बस की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए.

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गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल बच्ची का इलाज कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

ये सड़क हादसा कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के लबनिया गांव के पास हुआ. इस भयानक टक्कर में जान गंवाने वाले तीन लोगों में दो पुरुष और एक बच्ची शामिल है. मृतकों में से एक की पहचान मोतिहारी (बिहार) के रूप में हुई है, जबकि तीसरे मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है.

दो यात्रियों की हालत नाजुक

पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है और मृतक की पहचान करने की कोशिश जारी हैं. हादसे में दो यात्रियों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिन्हें तुरंत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

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कुशीनगर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजन गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, 'इस हादसे में कुल तीन लोगों की मौत हुई है और 2 गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा गया है. इसके अलावा, एक बच्ची का इलाज हमारे यहां चल रहा है.'

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वहीं, स्थानीय निवासी दिवाकर ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा, 'हमारे यहां की एक बच्ची घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.'

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