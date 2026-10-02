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गांधी जयंती पर CM योगी ने बापू-शास्त्री को किया नमन, खादी पर 25% छूट का ऐलान

सीएम योगी ने गांधी जी के स्वदेशी और स्वावलंबन के संदेश को याद करते हुए प्रदेशवासियों से खादी को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की.

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CM योगी ने गांधी-शास्त्री को दी श्रद्धांजलि (Photo-ITG)
CM योगी ने गांधी-शास्त्री को दी श्रद्धांजलि (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन हर भारतवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के साथ ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती भी आज मनाई जा रही है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी से स्वावलंबन का संदेश भारत की आजादी का मंत्र बना. उनके नेतृत्व में पहले बिखरा हुआ स्वतंत्रता आंदोलन एक बड़े जनांदोलन में बदल गया, उन्होंने कहा कि बापू के विचार आज भी देश के लिए प्रासंगिक हैं.

खादी पर 25% की छूट

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सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25% की छूट उपलब्ध कराई है, उन्होंने प्रदेशवासियों से खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की, उन्होंने कहा कि खादी भारत की स्वाधीनता का मंत्र रही है. खादी को अपनाने से स्थानीय कारीगरों और हस्त शिल्पियों के हुनर को सम्मान मिलेगा, उन्होंने लोगों से स्थानीय कारीगरों और हस्त शिल्पियों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया.

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लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि उनका नाम आते ही हर भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ता है, उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व जितना संवेदनशील था, उतना ही संघर्षशील भी था. सीएम योगी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो कहा, उसे करके भी दिखाया. उनका सादगीपूर्ण जीवन और देश के प्रति समर्पण आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

मुख्यमंत्री ने दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि वह प्रदेश की जनता की ओर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

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