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Stock Market Rally: खुलते ही शेयर बाजार में मचा गदर, इन 10 स्टॉक में तूफानी तेजी, देखें अपडेट

Stock Market Rally: शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए सोमवार को धांसू शुरुआत हुई. मार्केट के दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी के साथ ओपन हुए. BSE Sensex तो खुलने के साथ ही 600 अंकों से ज्यादा की छलांग लगा गया.

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शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार की जोरदार शुरुआत. (Photo: GettyImage)
शेयर बाजार में सोमवार को कारोबार की जोरदार शुरुआत. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को धुआंधार शुरुआत की है. बाजार के दोनों इंडेक्स अपने पिछले बंद की तुलना में तेजी लेकर ग्रीन जोन में ओपन हुए. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स खुलते ही 600 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी-50 ने भी करीब 130 अंकों की तेजी लेकर कारोबार की शुरुआत की. ओपनिंग मार्केट में लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स, ट्रेंट जैसे शेयर गदर मचाते दिखे. 

82000 के पार पहुंचा Sensex
शेयर मार्केट की धुआंधार ओपनिंग के दौरान बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 81,592 की तुलना में 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त लेकर 81,810 पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही सेकंड में इसने रॉकेट सी रफ्तार पकड़ ली. खबर लिखे जाने तक ये 639 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाते हुए 82,231 के लेवल पर कारोबार कर रहा था. 

निफ्टी ने भी दिखाया दम 
न सिर्फ BSE Sensex, बल्कि एनएसई के 50 शेयरों वाले इंडेक्स निफ्टी ने भी सोमवार को ओपनिंग के साथ ही अपना दमखम दिखा दिया. ये NSE Nifty अपने पिछले शुक्रवार के बंद 25,144 की तुलना में उछलकर 25,206 पर ओपन हुआ और फिर सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये झटके में छलांग लगाकर 25,310 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. 

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शुरुआती कारोबार के टॉप-10 स्टॉक
Share Market Rally के दौरान शुरुआती कारोबार में गदर मचाने वाले टॉप स्टॉक की बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Bharti Airtel Share (2.70%), Asian Paints Share (2.40%), Eternal Share (1.50%), SBI Share (1.35%) और Kotak Bank Share (1.30%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे. 

दूसरी ओर बीएसई की मिडकैप कैटेगरी में शामिलल Apl Apollo Share (2%), Alkem Share (1.30%) की तेजी लिए हुए दिखाई दिए. तो वहीं स्मॉलकैप कैटेगरी में Ather Energis Share (2.60%), PPL Pharma Share (2.20%) और KPR Mill Share (2.10%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे. 

विदेश से मिले थे गुड सिग्नल
शेयर बाजार में इस तूफानी तेजी के संकेत पहले से ही विदेशों से मिल रहे थे. सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) अपनी ओपनिंग के साथ ही तेज रफ्तार से भाग रहा था. इसके शुरुआत की बात करें, तो ये 100 अंक की तेजी में नजर आया था. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आई है, जिससे शेयर बाजार निवेशकों का सेंटीमेंट सुधरा है. 

खबर लिखे जाने तक ब्रेंड क्रूड ऑयल की कीमत (Brent Crude Oil Price) फिसलकर 95 डॉलर प्रति बैरल के नीचे कारोबार कर रहा था. इसके अलावा WTI Crude Oil Price भी सस्ता हुआ है और ये 87 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. नेचुरल गैस प्राइस अपडेट पर नजर डालें, तो इसकी कीमत में जोरदार 2.50 फीसदी की गिरावट आई है औऱ ये 3.157 डॉलर पर आ गई है. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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