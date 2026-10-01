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जनरल डिब्बे में बैठा था युवक, बैग खुलते ही निकली 43 लाख की नकदी, मचा हड़कंप

चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी और आरपीएफ की चेकिंग में एक युवक के बैग से 43 लाख रुपये नकद मिले. युवक पटना से नई दिल्ली जा रहा था और उसके पास रकम से जुड़े कोई वैध कागजात नहीं थे. पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी. टीम ने रकम सीज कर जांच शुरू कर दी है.

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इनकम टैक्स टीम ने 43 लाख रुपये किए सीज. (Photo: Screengrab)
इनकम टैक्स टीम ने 43 लाख रुपये किए सीज. (Photo: Screengrab)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर बुधवार रात ट्रेन चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे युवक पर पड़ी, जो सामान्य तरीके से सफर कर रहा था. उसके पास एक पिट्ठू बैग था. पहली नजर में यह सफर करने वाले किसी आम यात्री का बैग ही लग रहा था. लेकिन जब जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने बैग की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. बैग में पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं. गिनती की गई तो कुल रकम 43 लाख रुपये निकली. युवक पटना से नई दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में सफर कर रहा था. पुलिस के मुताबिक उसके पास इतनी बड़ी रकम से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं था. इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर जीआरपी थाने ले आई.

मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त चेकिंग के दौरान सामने आया. बुधवार रात टीम ट्रेनों में जांच कर रही थी. इसी दौरान पटना से नई दिल्ली जा रही 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में पुलिस की नजर युवक पर पड़ी. पुलिस ने उससे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवक ने खुद बताया कि उसके बैग में पैसा रखा हुआ है. इसके बाद बैग की तलाशी ली गई. बैग से पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की गड्डियां बरामद हुईं. इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद पुलिस ने युवक से इसके बारे में दस्तावेज मांगे, लेकिन उसके पास रकम से जुड़े किसी भी तरह के वैध कागजात नहीं मिले. इसके बाद पुलिस टीम उसे जीआरपी थाने ले गई. 

बैग में भरी थीं नोटों की गड्डियां, पुलिस ने इनकम टैक्स को दी सूचना

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43 लाख रुपये की बरामदगी के बाद जीआरपी ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद इनकम टैक्स की टीम मौके पर पहुंची और रकम तथा पूरे मामले की जांच शुरू की. इनकम टैक्स की टीम ने बरामद रकम को सीज कर लिया है. अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि इतनी बड़ी रकम युवक के पास कहां से आई और वह इसे लेकर पटना से नई दिल्ली क्यों जा रहा था. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली पहुंचने के बाद यह रकम किसे सौंपी जानी थी.

पुलिस के अनुसार पकड़ा गया युवक बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है. पूछताछ में उसने रकम के बारे में जानकारी देते हुए इसे तिरपाल का पैसा बताया. हालांकि जीआरपी के डिप्टी एसपी कुंवर प्रभात सिंह के अनुसार पुलिस को यह रकम हवाला से जुड़ी होने का शक है. यह अभी जांच का विषय है और पुलिस तथा इनकम टैक्स की टीम इसकी पड़ताल कर रही है. यानी फिलहाल जांच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 43 लाख रुपये आखिर युवक के पास आए कहां से. युवक इस रकम को लेकर दिल्ली क्यों जा रहा था और दिल्ली में उसे यह पैसा किसे देना था.

जीआरपी वाराणसी परिक्षेत्र के डिप्टी एसपी कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि रात में जीआरपी और आरपीएफ की टीम संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान जनरल बोगी में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया. पूछताछ में युवक ने बताया कि उसके बैग में पैसा रखा हुआ है. तलाशी लेने पर बैग से 43 लाख रुपये बरामद हुए. पुलिस अधिकारी के मुताबिक युवक के पास रकम से संबंधित किसी भी तरह का वैध कागजात नहीं था. इसके बाद इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची टीम ने रकम को सीज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारी के मुताबिक पूछताछ में युवक ने इसे तिरपाल का पैसा बताया है. हालांकि पुलिस इसे हवाला का पैसा होने की आशंका के साथ जांच कर रही है.

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अब इन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस और इनकम टैक्स

43 लाख रुपये बरामद होने के बाद जांच में कई सवाल सामने हैं. यह रकम युवक के पास कहां से आई. वह इसे लेकर पटना से नई दिल्ली क्यों जा रहा था. दिल्ली में यह रकम किसे सौंपी जानी थी. युवक ने इसे तिरपाल का पैसा क्यों बताया और इसके समर्थन में उसके पास कोई वैध कागजात क्यों नहीं थे. फिलहाल 43 लाख रुपये की रकम इनकम टैक्स टीम ने सीज कर ली है. जीआरपी और इनकम टैक्स की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है. जनरल डिब्बे में सामान्य यात्री की तरह सफर कर रहे युवक के बैग से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अब जांच एजेंसियां रकम के स्रोत और उसके गंतव्य का पता लगाने में जुटी हैं.

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