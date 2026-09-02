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देवर संग प्यार, प्रॉपर्टी पर नजर... पति का मर्डर करके बोली- सुसाइड किया

बुलंदशहर में पत्नी और देवर ने कथित प्रेम संबंध और संपत्ति के लालच में सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को फंदे पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. पोस्टमार्टम में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई तो पुलिस ने जांच शुरू की. कॉल रिकॉर्डिंग और पूछताछ के बाद पत्नी काजल और देवर उमेश गिरफ्तार हुए.

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देवर से प्रेम संबंध और संपत्ति के लालच में पति का मर्डर. (File Photo: Mukul Sharma/ITG)
देवर से प्रेम संबंध और संपत्ति के लालच में पति का मर्डर. (File Photo: Mukul Sharma/ITG)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतलपुर भंसौली गांव में जिस युवक की मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था, पुलिस जांच में वह हत्या निकली. आरोप है कि युवक सुमित की उसकी पत्नी काजल और सगे भाई उमेश ने मिलकर हत्या की. इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया गया. पुलिस के मुताबिक, घटना 31 अगस्त की है. इसी दिन कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतलपुर भंसौली गांव से डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

शुरुआत में मामला आत्महत्या का बताया जा रहा था, लेकिन पुलिस को घटनाक्रम को लेकर शक था. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाने के साथ मामले की जांच शुरू की. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरे मामले की दिशा ही बदल गई. रिपोर्ट में सुमित की मौत की वजह स्टिगुलेशन यानी गला दबाने से मौत सामने आई. इससे साफ हो गया कि युवक ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. इसके बाद पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कीं. पुलिस ने परिवार और घटना से जुड़े संदिग्ध लोगों के बयान अलग-अलग दर्ज किए. जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी लगीं. इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस का शक मृतक की पत्नी काजल और उसके भाई उमेश पर गहराता गया.

देवर भाभी के प्रेम संबंध 

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पुलिस के अनुसार, काजल और उमेश के बीच कथित रूप से प्रेम संबंध थे. आरोप है कि दोनों ने सुमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी. पुलिस का कहना है कि दोनों की मंशा सिर्फ अपने कथित प्रेम संबंध को छिपाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सुमित की संपत्ति पर भी कब्जा करना चाहते थे. पुलिस के मुताबिक, काजल और उमेश ने योजना बनाई कि अगर सुमित को रास्ते से हटा दिया जाए तो उनके संबंधों का पता किसी को नहीं चलेगा और सुमित की संपत्ति पर भी दोनों का कब्जा हो सकता है. इसी सोच के बाद सुमित की हत्या की साजिश रची गई.

31 अगस्त को घर में कोई नहीं था. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान काजल और उमेश ने मिलकर सुमित की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की. इसके लिए सुमित के शव को घर में कुंदे पर फंदे से लटका दिया गया. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी गई. परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई कि सुमित ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस कहानी पर सवाल खड़े कर दिए. गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच तेज कर दी.

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जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की. कॉल रिकॉर्डिंग और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने काजल और उमेश से सख्ती से पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी काजल और उसके देवर उमेश को गिरफ्तार कर लिया. एसपी सिटी बुलंदशहर अभिषेक प्रताप ने बताया कि 31 अगस्त को डायल 112 के माध्यम से सुमित के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्टिगुलेशन आया, जिससे युवक की हत्या की पुष्टि हुई.

हत्या के आरोप में दोनों गिरफ्तार

एसपी सिटी के मुताबिक, घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई थीं. जांच के दौरान मृतक की पत्नी और उसके देवर को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि घटना के पीछे मुख्य कारण दोनों के बीच कथित प्रेम संबंध और संपत्ति पर कब्जा करने की मंशा सामने आई है. पुलिस के अनुसार, सुमित और काजल की शादी करीब तीन वर्ष पहले हुई थी. दोनों का करीब दो साल का बच्चा भी है. पुलिस ने बताया कि संपत्ति में घर के साथ खेती की जमीन भी शामिल है और यह संपत्ति सुमित के नाम पर थी. आरोप है कि सुमित के नहीं रहने पर दोनों पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे. मृतक के पिता की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है. काजल और उमेश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.
 

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