scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM योगी की मथुरा को ₹1,051 करोड़ की सैगात, 229 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा को बड़ी सौगातें देने वाले हैं. मुख्यमंत्री मथुरा में 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (File Photo: PTI)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (File Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 और 4 सितंबर को मथुरा में 1,051 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं. इन परियोजनाओं से सड़क, पुलिस, पर्यटन और शहरी सुविधाओं को तेजी से रफ्तार मिलने की उम्मीद है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में 251 करोड़ रुपये की लागत से यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन तक 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं. यमुना नदी पर दो लेन सेतु निर्माण का प्रस्ताव दिया जाएगा. मुख्यमंत्री 47 करोड़ रुपये की लागत से नयूरा पुलिस लाइन परिसर में जी+12 टूरिस्ट हॉस्टल की निर्माण परियोजना का लोकार्पण करेंगे. साथ ही, मुख्यमंत्री 31 करोड़ रुपये से वृंदावन में सीएलटीसी सेंटर के निर्माण और विकास परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे.

86 करोड़ रुपये से मथुरा के छाता में 30 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड निर्माण परियोजना का मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे. 44 करोड़ रुपये से मथुरा-वृंदावन मार्ग पर यमुना एक्सप्रेसवे लिंक रोड तिराहे पर दो लेन फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जाएगा. साथ ही, 35 करोड़ की लागत से छटीकरा-वृंदावन मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. 

सम्बंधित ख़बरें

'2017 से पहले सैफई सिंडिकेट पूरी व्यवस्था...', CM योगी का सपा पर वार
cm yogi adityanath and hema malini
जय श्री राम के साथ कृष्ण बिहारी का जयकारा लगाएगी BJP, यूपी में नई रणनीति
यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
यूपी में 20 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा कवर, UPCOS लॉन्च
सीएम योगी आज आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कई सौगातें देंगे (Photo: ITG)
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देंगे कई बड़ी सौगातें 
Ganga Expressway
गंगा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद दो फीट तक भरा पानी

यह भी पढ़ें: समय पर वेतन से सुरक्षा कवर तक, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का तोहफा

Advertisement

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक आउटसोर्सिंग सेवा निगम कार्यक्रम में हिस्सा लिया. बुधवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल और बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की शुरुआत की गई. 

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में आउटसोर्स कर्मचारियों से लेकर स्थायी कर्मचारियों और नगर निकायों के सफाईकर्मियों तक, हर वर्ग के श्रमिकों का योगदान रहा है. अब सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके श्रम को सम्मान मिले और उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप अधिकार और सुरक्षा उपलब्ध हो.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और प्रगति की जो यात्रा तय की है, उसके पीछे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों का योगदान है, उन्होंने कहा कि चाहे नगर निकायों में काम करने वाले सफाईकर्मी हों या शासन की अलग-अलग व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले कर्मचारी, सभी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राम मंदिर के पहले CEO बने रि. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी खास भूमिका |
    4 करोड़ का चेक, खाते में 10 हजार भी नहीं... राम मंदिर ट्रस्ट के सामने आया चौंकाने वाला मामला |
    एविएशन सेक्टर में बड़े सुधार की तैयारी, हाई-लेवल बैठक में NOC प्रक्रिया आसान बनाने के लिए 15 दिन की टाइमलाइन तय |
    झगड़ा खत्म हुआ ही था कि बच्चा जोर से चिल्लाया, पढ़िए Viral चुटकुले और मजे लीजिए! |
    न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले BCCI का मास्टरस्ट्रोक, इंडिया ए खेलेगी न्यूजीलैंड में 3 मुकाबले, शेड्यूल जारी |
    राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा बदलाव, चंपत राय की जगह गोविंद देव गिरि बने महासचिव, पहले थे कोषाध्यक्ष |
    Homemade Room Freshener: बड़े काम की है दालचीनी, जायफल मिलाकर बनाएं 100% नेचुरल रूम फ्रेशनर, महक उठेगा घर का कोना-कोना |
    लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगड़, पूल किनारे दिखाई बोल्डनेस, मोनोकनी में फ्लॉन्ट किया फिगर |
    जज्बे को सलाम, सिस्टम हुआ मेहरबान: बलिया की नन्हीं रागिनी को मिली ट्राईसाइकिल, DM ने खुद दिए खिलौने |
    SBI कस्‍टमर्स के लिए चेतावनी, इस दिन बंद रहेगा UPI, नहीं होगा लेनदेन
    Advertisement