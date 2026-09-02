शनि-मंगल ने बनाया केंद्र योग, इन 4 राशि वालों को जल्द मिलेगी बड़ी कामयाबी

इस वक्त मंगल मिथुन राशि और शनि मीन राशि में विराजमान हैं. दोनों ग्रहों के बीच 90 डिग्री का कोण बना हुआ है. ज्योतिष शास्त्र में दो ग्रहों के बीच ऐसी स्थिति को दुर्लभ माना जाता है. मंगल-शनि के बीच ऐसी स्थिति तनाव और आक्रामकता को बढ़ावा देती है. हालांकि अगर कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति मजबूत हो तो जातकों को शुभ फल की प्राप्ति भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि शनि और मंगल के बीच बन रही ये दुर्लभ स्थिति किन राशियों को लाभ देने वाली है.

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मेष राशि

मंगल-शनि का यह संबंध मेष राशि वालों के लिए उनके अति-उत्साह को नियंत्रित करने वाला साबित हो सकता है. आमतौर पर जल्दबाजी में फैसले लेने की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है. लेकिन शनि का दबाव गति को अनुशासन में बदलने का काम करेगा. इससे आप अपने लक्ष्य पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे और गलतियां कम करने की कोशिश करेंगे. इस प्रभाव का फायदा तुरंत मिलने के बजाय लंबे समय में ज्यादा दिखाई दे सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग इच्छाशक्ति को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. लंबे समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए आप ज्यादा दृढ़ता दिखा सकते हैं. मेहनत और लगातार प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे. खासतौर पर प्रॉपर्टी, जमीन या निर्माण से जुड़े कामों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं. मुश्किल परिस्थितियों में भी पीछे हटने के बजाय काम पूरा करने का रवैया मजबूत होगा.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए मंगल और शनि का संबंध सहनशक्ति और कार्यकुशलता बढ़ाने वाला हो सकता है. विपरीत परिस्थितियों में भी आप घबराने के बजाए स्थिति का सामना करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं. करियर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर भी मेहनत और धैर्य आपका मजबूत पक्ष रहेगा. यही गुण आपको दूसरों से आगे निकलने और बड़ी सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं. इस दौरान लगातार प्रयास बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों में इस प्रभाव से तकनीकी समझ, रिसर्च और कठिन फैसले लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है. कामकाज में ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जहां सामान्य तरीके से निर्णय लेना आसान न हो. ऐसे समय में आपकी विश्लेषण क्षमता और दृढ़ता काम आ सकती है. व्यापार में कोई बड़ा और जोखिम भरा फैसला अंततः लाभ देने वाला साबित हो सकता है. हालांकि, निर्णय लेते समय परिस्थितियों को समझना जरूरी रहेगा.

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