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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी गेट से टकराया बेकाबू ट्रक, CCTV में कैद हुआ हादसे का खौफनाक मंजर

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में अनियंत्रित ट्रक ने गेट पर बने लकड़ी के तंबू को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन सुरक्षा गार्ड और एक डिलीवरी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें ट्रक तेज रफ्तार से गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा है. पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

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चार लोग गंभीर रूप से घायल.(Photo: Screengrab)
चार लोग गंभीर रूप से घायल.(Photo: Screengrab)

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक अनियंत्रित ट्रक के सोसाइटी गेट से टकराने की घटना का खौफनाक CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में तेज रफ्तार ट्रक अचानक सोसाइटी के गेट की तरफ आता दिखाई देता है और वहां बने लकड़ी के तंबू को जोरदार टक्कर मार देता है. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

जानकाी के मुताबिक, हादसा थाना बिसरख क्षेत्र स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में हुआ. टक्कर के वक्त गेट के पास बने लकड़ी के तंबू में चार लोग बैठे हुए थे. ट्रक की चपेट में आने से तीन सुरक्षा गार्ड और एक डिलीवरी करने आया युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों का खत्म होगा 'जाम का दर्द'! 2 साल में शुरू होगी मेट्रो

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टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ट्रक की रफ्तार इतनी अधिक थी कि सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर बना लकड़ी का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सामने आए CCTV वीडियो में हादसे का पूरा मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

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CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ट्रक तेज गति से सोसाइटी के गेट की ओर बढ़ता है. इसके बाद वाहन सीधे वहां बने लकड़ी के तंबू से जा भिड़ता है. टक्कर लगते ही ढांचा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं. घटना के बाद कुछ ही पल में वहां भगदड़ और अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, ट्रक चालक के नशे की हालत में होने की बात सामने आई है. हालांकि चालक के नशे में होने की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि जांच के आधार पर की जानी बाकी है. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकालने में मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि ट्रक किस वजह से नियंत्रण से बाहर हुआ था.

चार लोग हुए गंभीर रूप से घायल

इस हादसे में सोसाइटी की सुरक्षा में तैनात तीन गार्ड और डिलीवरी के लिए आया एक युवक घायल हुआ है. चारों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. टक्कर के कारण गेट पर मौजूद लकड़ी का तंबू बुरी तरह टूट गया. हादसे की भयावहता का अंदाजा वायरल हो रहे CCTV वीडियो से लगाया जा सकता है.

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देखें वीडियो...

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि उस समय गेट के आसपास और ज्यादा लोग मौजूद होते तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. तेज रफ्तार ट्रक सीधे सोसाइटी के प्रवेश द्वार की ओर आया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया.

फिलहाल, पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है. CCTV फुटेज के आधार पर हादसे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद लोग वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. फुटेज में ट्रक की रफ्तार और टक्कर का दृश्य साफ नजर आ रहा है. इस वजह से हादसे की भयावहता को लेकर लोगों में चर्चा है.

आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस की कार्रवाई के बाद अब हादसे की पूरी वजह और चालक की स्थिति को लेकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

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