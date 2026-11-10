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पिज्जा, केक और श्रीखंड... इस मंदिर में भगवान को लगा 1200 पकवानों का भोग

वडोदरा के अटलादरा स्थित BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ पर भव्य अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया. भगवान को 1200 से अधिक तरह के पकवानों का भोग लगाया गया. इसमें पिज्जा, केक, बिस्कुट, श्रीखंड, फरसाण और जूस जैसी डिश शामिल रहीं.

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श्री स्वामीनारायण मंदिर में लगा 1200 पकवानों का भोग. (Photo: Screengrabs)
श्री स्वामीनारायण मंदिर में लगा 1200 पकवानों का भोग. (Photo: Screengrabs)

गुजरात के वडोदरा में हिंदू नववर्ष की शुरुआत बेहद खास अंदाज में हुई. यहां भगवान को 1200 से ज्यादा तरह के पकवानों का भोग लगाया गया. इस भव्य अन्नकूट में पारंपरिक मिठाइयों और नमकीन के साथ पिज्जा, केक, बिस्कुट और जूस जैसी चीजें भी शामिल रहीं. खास बात यह है कि इन सभी व्यंजनों को बिना प्याज, लहसुन और अदरक के तैयार किया गया था. भगवान के लिए सजे इस अनोखे भोग को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे.

दरअसल, विक्रम संवत 2083 के शुभारंभ के अवसर पर वडोदरा के अटलादरा स्थित BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया. हर साल की परंपरा के अनुसार, नए साल की शुरुआत भगवान को अन्नकूट अर्पित करके की गई. गोवर्धन पूजा के बाद भगवान की प्रतिमाओं के सामने 1200 से अधिक तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का भव्य भोग सजाया गया.

इस अन्नकूट में कई ऐसी डिश भी देखने को मिलीं, जो आमतौर पर फास्ट फूड के तौर पर पसंद की जाती हैं. पिज्जा, केक, बिस्कुट और जूस के साथ फरसाण और श्रीखंड जैसे पारंपरिक व्यंजन भी भोग का हिस्सा बने. अलग-अलग रंग, स्वाद और आकार के इन पकवानों को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया था.

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महिला श्रद्धालुओं ने तैयार किए 1200 से ज्यादा पकवान
इस भव्य अन्नकूट की एक और खास बात यह रही कि सभी व्यंजनों को महिला श्रद्धालुओं ने तैयार किया था. उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इन पकवानों को बनाया. मंदिर परिसर में भगवान के सामने सजे 1200 से अधिक व्यंजनों का नजारा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा.

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अन्नकूट के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे. लोगों ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और नए साल का शुभारंभ किया. मंदिर के संत ज्ञानवत्सल स्वामी के मुताबिक, अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा, सेवा और भक्ति का विशेष अवसर है.

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