'मैं पठान हूं, चाहो तो गोली चला दो', जब अंडरवर्ल्ड के आगे नहीं झुके शाहरुख, मचा था बवाल

शाहरुख खान पिछले 34 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं. उन्होंने अपने करियर में कई लैंडमार्क फिल्मों में काम किया और नाम कमाया. सुपरस्टार ने जिस दौर में काम करना शुरू किया था, वो बॉलीवुड के लिए उतना आसान नहीं था. तब मुंबई में अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग अपने पैर पसार रहे थे. उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश की थी.

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जब शाहरुख को मिली धमकियां

उस दौर में अंडरवर्ल्ड के कई डॉन थे जिन्होंने स्टार्स की फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया था. वो कुछ मूवी स्टार्स को अपने शो पर भी बुलाया करते थे. अगर उन्हें ना कहा जाए, तो डराते-धमकाते थे. लेकिन ऐसे माहौल में कुछ सितारे थे जो उनके सामने नहीं झुके. इसमें शाहरुख खान भी थे. हाल ही में उनके अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सामने नहीं झुकने का किस्सा सामने आया, जिसे कांटे बनाने वाले डायरेक्टर संजय गुप्ता ने साझा किया.

हुसैन जैदी फाइल्स पॉडकास्ट में संजय गुप्ता ने अंडरवर्ल्ड डॉन संग शाहरुख का सामना होने पर कहा- फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ शाहरुख खान ऐसे शख्स थे, जिन्होंने धमकी मिलने के बावजूद साफ कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए ना कोई फिल्म करूंगा और ना ही कोई शो. मैं पठान हूं, गोली मारनी है तो मार दो. उन्होंने कहा कि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई शो करूंगा. शाहरुख के इस हौसले की उन्होंने भी इज्जत की. शायद उन्हें भी लगा होगा कि कम से कम एक ऐसा इंसान तो है.

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कब और किससे मिली शाहरुख को धमकी?

90 के दौर में शाहरुख खान को किस अंडरवर्ल्ड डॉन ने धमकी दी थी, इसका खुलासा भी डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी और फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा ने किया था. उनका दावा था कि शाहरुख को अबू सलेम का कॉल आया था, जब वो 1997 में महेश भट्ट की फिल्म डुप्लीकेट में काम कर रहे थे. इस कॉल के बाद वो थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अबू सलेम को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उनके लिए काम करने से इनकार किया था.

फिल्ममेकर करण जौहर भी अपनी किताब में अंडरवर्ल्ड से मिली धमकियों पर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि कुछ कुछ होता है की रिलीज से पहले उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही थी. लेकिन शाहरुख उनके साथ एक बड़े भाई की तरह खड़े रहे. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया. शाहरुख ने करण को फिल्म रिलीज करने में मदद की. हालांकि शाहरुख इन अंडरवर्ल्ड की धमकियों से नहीं डरे, मगर इसके बाद उन्हें करीब तीन साल तक पुलिस प्रोटेक्शन और हैवी सिक्योरिटी में रहना पड़ा.

बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की, तो वो इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर सुर्खियों में हैं. ये फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फैंस और फिल्मी लवर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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