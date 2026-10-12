अजान की तेज आवाज पर बिजनौर SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक्शन: मुअज्जिन पर FIR, लापरवाही पर पुलिसकर्मी सस्पेंड

Uttar Pradesh News: बिजनौर के नजीबाबाद में मस्जिद में अजान के दौरान लाउडस्पीकर की तेज आवाज सुनाई देने पर मामला गरमा गया. राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित नजीबुद्दौला मस्जिद में अजान की आवाज सड़क तक पहुंच रही थी. इसी दौरान नजीबाबाद थाने पहुंचे एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आवाज सुनी तो पुलिस को मस्जिद में जांच करने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने मस्जिद में अजान देने वाले मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार कर लिया. मामले में मुकदमा दर्ज कर लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और माइक भी कब्जे में ले लिए गए.

और पढ़ें

यह कार्रवाई शनिवार दोपहर करीब एक बजे की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, मोहम्मद फैजान नजीबाबाद के मोहल्ला मकबरा का रहने वाला है और मस्जिद में अजान देता है. पुलिस का कहना है कि लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों से अधिक थी, जिससे आसपास से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी.

सड़क तक पहुंच रही थी लाउडस्पीकर की आवाज

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को नजीबाबाद में थाना समाधान दिवस के सिलसिले में पहुंचे एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को राजकीय इंटर कॉलेज के पास स्थित मस्जिद से अजान की तेज आवाज सुनाई दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को जांच के निर्देश दिए.

मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक सौरभ सिंह और कांस्टेबल रोहित ने मस्जिद में जांच की. पुलिस के मुताबिक, वहां लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और माइक मिले. पुलिस का आरोप है कि लाउडस्पीकर से निकलने वाली आवाज निर्धारित सीमा से अधिक थी. कार्रवाई के दौरान मोहम्मद फैजान मौके से फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने उपकरण कब्जे में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

Advertisement

सिपाही पर भी गिरी गाज

इस मामले में कार्रवाई केवल मोअज्जन तक सीमित नहीं रही. धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने और उनकी आवाज तय मानकों के अनुसार रखने के संबंध में गलत रिपोर्ट देने के मामले में एसपी ने नजीबाबाद थाने में तैनात सिपाही ललित कुमार को निलंबित कर दिया.

बताया गया है कि जिले में पहले धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज तय मानकों के अनुसार रखने और नियमों के विपरीत लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया गया था. इसी अभियान से जुड़ी रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने के बाद सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई.

सितंबर में हटाए गए थे 2509 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर

बिजनौर जिले में सितंबर महीने में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने के लिए अभियान चलाया गया था. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान 1323 मस्जिदों, 1116 मंदिरों और 70 गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे. इसके अलावा जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगे रहने दिए गए, वहां भी आवाज निर्धारित मानकों के अनुसार रखने की हिदायत दी गई थी.

अब नजीबाबाद में सामने आए इस मामले के बाद एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज तय मानकों के अनुसार ही रखी जाए. साथ ही, इस संबंध में मिलने वाली रिपोर्ट की सही तरीके से जांच की जाए, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

Advertisement

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के मामले में कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. फिलहाल, मामला प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है.

---- समाप्त ----