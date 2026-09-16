एक लाश पेड़ पर, दूसरी गंगा में, कपड़े गायब... पति-पत्नी की मौत का राज खोलेगी गोल्ड मेडलिस्ट डॉग मैरी

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पति-पत्नी की रहस्यमय मौत का मामला पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है. दो दिन पहले खेत में चारा लेने गए देशराज और उनकी पत्नी सुषमा की लाश अलग-अलग जगहों पर मिली थी. पति की लाश खेत में पेड़ से लटकी हुई थी, जबकि पत्नी का शव करीब डेढ़ किलोमीटर दूर गंगा के पानी में एक पेड़ से बंधा मिला था. घटना के बाद पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल खड़े हो गए, जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है. दोनों के कपड़े गायब थे. पति देशराज ने पत्नी की सलवार पहनी हुई थी, जबकि सुषमा के शरीर पर भी नीचे का कपड़ा नहीं था. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, देशराज की मौत हैंगिंग यानी फांसी से और सुषमा की मौत गला दबाने से हुई.

और पढ़ें

अब इस उलझी हुई घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए संभल पुलिस की खास डॉग मैरी को बिजनौर बुलाया गया है. मैरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट डॉग है और पहले भी चुनौतीपूर्ण मामलों की जांच में पुलिस की मदद कर चुकी है. बिजनौर शहर से लगे गांव जलालपुर काजी के रहने वाले देशराज अपनी पत्नी सुषमा के साथ दो दिन पहले गांव से कुछ दूर खेत में चारा लेने गए थे. दोनों शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू कर दी. देर शाम तक बारिश होने के कारण तलाशी अभियान रोकना पड़ा. इसके बाद अगले दिन सुबह फिर तलाश शुरू की गई. इसी दौरान देशराज की लाश खेत में एक पेड़ से लटकी हुई मिली.

इसके बाद सुषमा की भी तलाश की गई. करीब डेढ़ किलोमीटर दूर गंगा के पानी में एक पेड़ से बंधा हुआ उनका शव मिला. दोनों शव अर्धनग्न हालत में थे. मामले में सबसे बड़ा सवाल दोनों के कपड़ों को लेकर सामने आया. देशराज के पूरे कपड़े गायब थे और वह पत्नी की सलवार पहने हुए था. वहीं सुषमा के नीचे पहने जाने वाले कपड़े भी गायब थे. इसी वजह से परिवार और पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए. परिजन इस घटना को पति-पत्नी की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि दोनों की मौत सामान्य घटना नहीं लगती. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया. देर शाम डीआईजी मुरादाबाद के मुनिराज मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली. इसके बाद देर रात बरेली के एडीजी रमित शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

Advertisement

पोस्टमार्टम में सामने आई मौत की वजह

पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, देशराज की मौत हैंगिंग के कारण हुई, जबकि सुषमा की मौत गला दबाने से हुई. हालांकि, इसके बाद भी कई सवाल बने हुए हैं. दोनों के कपड़े कहां गए. देशराज ने पत्नी की सलवार क्यों और कैसे पहनी. सुषमा का शव गंगा के पानी में पेड़ से कैसे और क्यों बांधा गया. इन सवालों का जवाब अभी पुलिस को तलाशना है. इसी वजह से पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच रही है और घटना से जुड़े सुराग जुटाए जा रहे हैं. मामला शासन तक पहुंचने के बाद बिजनौर एसपी के.के. बिश्नोई ने जांच में मदद के लिए संभल की विशेष रूप से ट्रेंड डॉग मैरी को बिजनौर बुलवाया है.

मैरी अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट डॉग है. एसपी के अनुसार, वह रेप और हत्या के मामलों के अलावा कई जटिल केसों की जांच में भी मदद कर चुकी है. अब देशराज और सुषमा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए मैरी को घटनास्थल और आसपास के जंगलों में उतारा गया है. पुलिस को उम्मीद है कि मैरी की सूंघने की क्षमता की मदद से इस मामले में कोई अहम सुराग मिल सकता है. बताया गया है कि मैरी की सूंघने की क्षमता करीब 800 मीटर के आसपास है. मैरी की सबसे खास कामयाबी 18 जून को संभल में सामने आई थी. वहां पांच साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक ब्लाइंड केस में पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग रहा था.

Advertisement

जंगल और घटनास्थल पर सुराग तलाश रही मैरी

उस मामले में डॉग स्क्वायड टीम के साथ मैरी को लगाया गया था. घटनास्थल से मिले गमछे को सूंघने के बाद मैरी सीधे आरोपी के घर तक पहुंच गई थी. इसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया और केस का खुलासा हुआ. संभल पुलिस ने इस मामले में मैरी की मदद के बाद उसे 10 हजार रुपये का इनाम भी दिया था. अब वही गोल्ड मेडलिस्ट मैरी बिजनौर में देशराज और सुषमा की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है. डॉग स्क्वायड टीम के साथ मैरी घटनास्थल और आसपास के जंगलों में जाकर सुराग तलाश रही है. पुलिस के सामने इस समय सबसे अहम सवाल यही हैं कि पति-पत्नी की मौत कैसे हुई, दोनों के कपड़े कहां गए और देशराज की लाश पेड़ से लटकी तथा सुषमा की लाश गंगा में पेड़ से बंधी हुई क्यों मिली. फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है और मैरी की मदद से इस रहस्यमय मामले में किसी अहम सुराग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.



---- समाप्त ----