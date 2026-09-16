बेडरूम की सफाई में कबाड़ समझकर गलती से भी न फेंकें ये 6 चीजें, बाद में होगा पछतावा; बढ़ जाएगा खर्च! जान लें नाम

रोजाना घर की सफाई करने के दौरान लोग जल्दबाजी में रहते हैं, लेकिन महीने में एक बार वो डीप क्लीनिंग जरूर करते हैं. घर की डीप क्लीनिंग शुरू करते ही लोगों का पहला काम गैरजरूरी सामान को बाहर निकालना होता है. अलमारी, बेड के आसपास और दराजों की सफाई करते हुए ऐसी कई चीजें मिलती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि अब इनका कोई काम नहीं है. लेकिन हर पुरानी या एक्स्ट्रा चीज कबाड़ नहीं होती. कुछ सामान ऐसा भी होता है, जिसे फेंकने के बाद जरूरत पड़ने पर दोबारा पैसे खर्च करके खरीदना पड़ सकता है.

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प्रोफेशनल ऑर्गनाइजर्स का कहना है कि बेडरूम की सफाई के दौरान कुछ चीजों को तुरंत फेंकने के बजाय संभालकर रखना बेहतर रहता है. ये सामान आगे चलकर स्टोरेज से लेकर ट्रैवल और घर की दूसरी जरूरतों में काम आ सकता है. आइए जानते हैं ऐसी 6 चीजें, जिन्हें डीप क्लीनिंग के दौरान जल्दबाजी में बाहर नहीं फेंकना चाहिए.



1. अच्छे हैंगर तुरंत न फेंकें: अलमारी की सफाई में एक्स्ट्रा हैंगर अक्सर सबसे पहले बाहर फेंक दिए जाते हैं. लेकिन अगर वो खराब नहीं हैं और उनकी हालत अच्छी है, तो उन्हें तुरंत फेंकने की जरूरत नहीं है. कपड़ों की छंटाई के बाद इनकी दोबारा जरूरत पड़ सकती है. इन्हें कपड़े टांगने के अलावा दूसरी चीजें ऑर्गनाइज करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

2. खाली स्टोरेज बॉक्स और ओटोमन संभालकर रखें: सफाई के बाद खाली हुए स्टोरेज बॉक्स या ओटोमन को फेंकने की जल्दबाजी न करें. इनमें चादर, तकिए के कवर, तौलिए, कंबल या मौसम के सामान रखे जा सकते हैं. बॉक्स पर लेबल लगाकर चीजों को आसानी से ऑर्गनाइज भी किया जा सकता है.

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3. चादर के कवर भी काम आएंगे: नई चादर के साथ मिलने वाले कपड़े के कवर को बेकार समझकर न फेंकें. इनमें सफर के दौरान जूते-चप्पल, गंदे कपड़े या छोटी चीजें रखी जा सकती हैं. साफ और अच्छी हालत वाले कवर को संभालकर रखना फायदेमंद है.

4. सिंगल मोजा भी आएगा काम: वॉशिंग मशीन में अक्सर एक मोजा गायब हो जाता है और दूसरा अकेला बच जाता है. इसे फेंकने के बजाय साफ मोजे में थोड़ा सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट और कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की डालकर अलमारी या दराज में रखा जा सकता है. इससे हल्की खुशबू बनी रहती है.

5. क्लासिक कपड़े और फर्नीचर न हटाएं: सफाई के दौरान पुराने ब्लेजर या फर्नीचर को सिर्फ इसलिए न हटाएं क्योंकि वे ट्रेंड में नहीं हैं. अच्छी फिटिंग वाला ब्लैक ब्लेजर या क्लासिक डिजाइन की कुर्सी जैसी चीजें लंबे समय तक काम आती हैं. अच्छी हालत की चीज को सिर्फ पुराना होने की वजह से फेंकना सही नहीं है.

6. दूसरे लोगों का सामान बिना पूछे न फेंकें: बच्चे, पार्टनर या घर के किसी दूसरे का सामान साफ करते समय खुद से फैसला न लें. जो चीज आपको बेकार लग रही है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी बेकार हो. इसलिए उनकी चीजें हटाने से पहले उनसे पूछ लेना बेहतर है.

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डीप क्लीनिंग का मतलब हर चीज फेंकना बिल्कुल नहीं

घर की सफाई का मकसद सिर्फ सामान कम करना नहीं, बल्कि उसे बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज करना भी है. किसी चीज को हटाने से पहले सोचें कि क्या वो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है या आगे काम आ सकती है. कबाड़ जरूर हटाएं, लेकिन काम की चीजें गलती से बाहर न करें.

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