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'मेरी आंखों में आंसू आ गए' बोलीं तमन्ना भाटिया, छठी मैया से जुड़ा कनेक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है. इस बीच तमन्ना ने छठ पूजा को लेकर बात की है. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

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छठ पूजा पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: VINOD SINGH)
छठ पूजा पर बोलीं तमन्ना भाटिया (Photo: VINOD SINGH)

तमन्ना भाटिया ने बुधवार को फिल्म 'व्वान' (Vvaan) के ट्रेलर लॉन्च पर अपने गाने 'छठी मैया' के बारे में बात की. यह गाना, जिसमें छठ पूजा और बिहारी संस्कृति की झलक मिलती है, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

इस बारे में बात करते हुए तमन्ना ने कहा, 'यह फिल्म हम सभी के लिए बहुत खास है. हमारे देश में बहुत सी लोक कथाएं हैं, और उन्हें बड़े पर्दे पर लाने के लिए बहुत हिम्मत, स्पष्टता और विजन की जरूरत होती है.'

छठ को लेकर बोलीं तमन्ना भाटिया
ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान तमन्ना भाटिया ने कहा, 'मैंने जुहू बीच पर छठ पूजा मनाते हुए लोगों की भारी भीड़ तो देखी थी, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी परंपराओं के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी.'

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उन्होंने कहा, 'मैं मुंबई में बड़ी हुई हूं. छठ पूजा एक बड़ा त्योहार है और मैंने हमेशा जुहू बीच पर भारी भीड़ देखी है. मुझे इस त्योहार के बारे में ज्यादा पता नहीं था. लेकिन जब मैंने यह सीक्वेंस शूट किया, तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत कठिन व्रत रखा जाता है, जिसमें लोग 36 घंटे तक बिना पानी के रहते हैं और देवी की पूजा करते हैं.'

बिहारी संस्कृति पर दिया रिएक्शन
तमन्ना ने इस त्योहार और बिहारी संस्कृति की उन बातों के बारे में भी बताया जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगीं. उन्होंने कहा, 'आजकल हम आभार और मैनिफेस्टेशन (इच्छा पूरी होने की भावना) के बारे में बहुत सुनते हैं. यह बिहारी संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है. हर कोई उगते सूरज को नमन करता है, लेकिन यहां डूबते सूरज को भी उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है.'

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इस सीक्वेंस की शूटिंग के अनुभव को याद करते हुए तमन्ना ने कहा कि सीन करते समय वह भावुक हो गई थीं.

उन्होंने कहा, 'जब मैं वह सीन शूट कर रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे नहीं पता क्यों. कलाकार के तौर पर हम एक माध्यम की तरह होते हैं, और मुझे लगता है कि हमसे परे कोई शक्ति है जो हमें कुछ खास महसूस कराती है.'

तमन्ना ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि फिल्मों का मकसद यही होता है - आपको कुछ महसूस कराना. मैं इस गाने का हिस्सा बनकर आभारी महसूस कर रही हूं. कुछ सालों बाद, जब मैं किसी को छठ मनाते हुए देखूंगी, तो यह गाना जरूर मेरे जहन में गूंजेगा.'

कब रिलीज होगी फिल्म?
'वन' सिद्धार्थ और तमन्ना की साथ में पहली फिल्म है. फिल्म की कास्ट में मनीष पॉल, श्वेता तिवारी, सुनील ग्रोवर और अनूप सोनी भी शामिल हैं. दीपक कुमार मिश्रा द्वारा निर्देशित और शोभा कपूर व एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस यह फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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