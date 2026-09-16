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पंचायत ऑफिस के अंदर डबल मर्डर... प्रॉपर्टी विवाद में बाप-बेटी की बेरहमी से हत्या

कर्नाटक के बेलगावी में संपत्ति विवाद ने खूनी रूप ले लिया. ग्राम पंचायत ऑफिस के अंदर 67 वर्षीय पूर्व सैनिक और उनकी 26 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, पिता पर हमला होते देखकर बेटी उन्हें बचाने पहुंची, तो हमलावरों ने उसे भी निशाना बना दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

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संपत्ति विवाद में भाइयों पर हत्या का आरोप.(Photo: sagay/ITG)
संपत्ति विवाद में भाइयों पर हत्या का आरोप.(Photo: sagay/ITG)

कर्नाटक के बेलगावी जिले में बुधवार दोपहर ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर बाप-बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना कित्तूर तालुक के अवराडी गांव की है. मृतकों की पहचान 67 वर्षीय पूर्व सैनिक रुद्रप्पा कुंदरगी और उनकी 26 वर्षीय बेटी शशिकला कुंदरगी के तौर पर हुई है. दोनों धारवाड़ के सत्तूर में रहते थे.

बताया जा रहा है कि रुद्रप्पा संपत्ति विवाद से जुड़े दस्तावेज जमा करने और RTC रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के आवेदन के सत्यापन के लिए पंचायत कार्यालय पहुंचे थे. इसी दौरान उनके भाइयों बसप्पा कुंदरगी, संगप्पा कुंदरगी और भतीजे मदिवलप्पा कुंदरगी ने कथित तौर पर उन पर दरांती और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: बेलगावी में पुरानी रंजिश में हमला... तलवारों से 3 लोगों को किया लहूलुहान, 6 आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, रुद्रप्पा पर हमला होते देखकर उनकी बेटी शशिकला उन्हें बचाने के लिए आगे आईं. आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया. उनके सिर पर पत्थर से वार किए जाने की बात भी सामने आई है. हमले के दौरान उनके बाल काटे जाने का भी वीडियो पुलिस के सामने आया है. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

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पंचायत ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों ने बनाया VIDEO

बेलगावी के एसपी के. रामराजन ने बताया कि वारदात दोपहर करीब 12 बजे अवराडी ग्राम पंचायत भवन परिसर में हुई. उस समय पंचायत विकास अधिकारी (PDO) समेत अन्य सरकारी कर्मचारी वहां मौजूद थे. उन्होंने घटना को देखा और कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया. पुलिस के पास अब घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य मौजूद हैं.

सूचना मिलने के बाद स्थानीय सब-इंस्पेक्टर, कित्तूर CPI और बैलहोंगल DSP समेत पुलिस टीम करीब एक बजे घटनास्थल पर पहुंची. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हमले में रुद्रप्पा के कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं. उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा रुद्रप्पा की बेटी के दोस्त राहुल पर भी कथित तौर पर हमला किया गया. धारवाड़ के शिवगिरी निवासी राहुल को गंभीर हालत में धारवाड़ जिला अस्पताल ले जाया गया है.

38 गुंटा जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

पुलिस के मुताबिक, विवाद करीब 38 गुंटा जमीन को लेकर था. अदालत ने इस संपत्ति को तीन लोगों के बीच बांटने का आदेश दिया था. रुद्रप्पा के धारवाड़ में बसने के बाद उनके भाइयों का दावा था कि इस जमीन में उनका कोई हिस्सा नहीं है. वहीं, रुद्रप्पा का कहना था कि उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए.

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रुद्रप्पा ने अपने हिस्से को लेकर अदालत का आदेश हासिल किया था और उसे कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू कराने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस को आशंका है कि उनके भाइयों को डर था कि कोर्ट का आदेश लागू होने के बाद जमीन में रुद्रप्पा का हिस्सा चला जाएगा. इसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है.

एसपी के मुताबिक, शुरुआती वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति पर पहले हमला होता दिखाई दे रहा है. इसके बाद उनकी बेटी उन्हें बचाने के लिए आगे आती हैं और हमलावर उन पर भी हमला कर देते हैं. पुलिस अब वीडियो फुटेज, घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर आगे की जांच कर रही है. मामला कित्तूर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में है.

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