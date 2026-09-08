कूड़ा फेंकने की छोटी सी बात पर खूनी खेल, बांदा में देवर-भतीजे ने भाभी की ले ली जान

उत्तर प्रदेश के बांदा में घर के सामने कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई. इसी दौरान देवर और भतीजे ने कथित तौर पर हंसिया से महिला पर हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से महिला की मौत हो गई. वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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खेत से लौटी थी महिला, उसी की हंसिया छीनकर किया हमला

मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के बरेहटा फकीरा गांव का है. पुलिस के मुताबिक, सोमवार को गीता के बेटे ने घर के सामने कूड़ा डाल दिया था. इस पर उसके चाचा रामबहादुर ने आपत्ति जताई. रामबहादुर ने युवक से पूछा कि वह पिछले कुछ दिनों से घर के सामने कूड़ा क्यों डाल रहा है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई.

विवाद बढ़ने पर रामबहादुर ने अपने भतीजे के साथ मारपीट कर दी. इसके बाद युवक ने अपने माता-पिता को बुला लिया. कुछ ही देर में रामबहादुर और उसके भाई राजबहादुर के बीच भी विवाद शुरू हो गया. परिवार का एक अन्य युवक राजू भी मौके पर पहुंच गया. इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी.

इसी दौरान खेत से काम करके गीता भी घर पहुंच गई. उसके हाथ में हंसिया था. आरोप है कि झगड़े के बीच रामबहादुर और उसके भतीजे ने गीता से हंसिया छीनकर उसी से उस पर हमला कर दिया. हंसिया का वार महिला के सीने पर लगा और फेफड़े व पसलियों में गंभीर चोट आई.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया. सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने गीता को मृत घोषित कर दिया. वहीं उसके पति राजबहादुर और बेटे समेत दूसरे पक्ष के कुछ लोग भी घायल हुए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी रामबहादुर और उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में दोनों परिवारों के बीच किसी पुरानी रंजिश की बात सामने नहीं आई है. कूड़ा डालने को लेकर अचानक शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक महिला की जान चली गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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