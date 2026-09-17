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इलाज कराने मां के साथ निकला 4 साल का बच्चा, रपटे पर फिसला पैर और नदी में समा गया... आंखों के सामने डूब गया मासूम

यूपी के बांदा में इलाज कराने मां और बाबा के साथ निकला 4 साल का बच्चा नदी के रपटे से फिसलकर पानी में गिर गया और लापता हो गया. बच्चे के नदी में गिरते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने पानी में उतरकर तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस और PAC की टीम भी मौके पर पहुंची. SDRF की मदद से बच्चे की तलाश की जा रही है.

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मां की आंखों के सामने नदी में डूब गया 4 साल का बच्चा. (Photo: ITG)
मां की आंखों के सामने नदी में डूब गया 4 साल का बच्चा. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है. 4 साल का बच्चा अपनी मां और बाबा के साथ इलाज कराने के लिए घर से निकला था. रास्ते में चंद्रावल नदी पर बने रपटे को पार करते वक्त अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा. मां चीखती रह गई और देखते ही देखते मासूम पानी में समा गया. घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत नदी में उतरे और बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला. पुलिस और स्थानीय गोताखोरों के साथ PAC की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है. SDRF की मदद भी ली जा रही है.

मामला पैलानी तहसील के जसपुरा थाना क्षेत्र का है. पड़ौरा गांव के पास चंद्रावल नदी पर बने रपटे में बारिश के कारण पानी जमा था. चार साल का बच्चा प्रियांशु पिछले कुछ दिनों से बीमार था. बुधवार को उसकी मां और बाबा उसे इलाज कराने के लिए लेकर जा रहे थे. इसी दौरान परिवार रपटे से होकर गुजर रहा था. रपटे को पार करते वक्त अचानक प्रियांशु का पैर फिसल गया. इससे पहले कि परिवार वाले उसे संभाल पाते, वह नदी के पानी में जा गिरा.

यह भी पढ़ें: केक कटने से पहले ही उठ गई अर्थी... जन्मदिन के दिन ही 10 साल के सोहन समेत 4 लोगों की डूबने से मौत

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मां ने बच्चे को नदी में गिरते देखा तो चीख पड़ी. आसपास के लोग भी दौड़कर मौके पर पहुंचे. कुछ लोग तुरंत पानी में उतरे और बच्चे को खोजने की कोशिश करने लगे. पुलिस को भी सूचना दी गई. लेकिन काफी तलाश के बाद भी मासूम का पता नहीं चल सका.

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Banda 4 Year Old Child Fell Into Chandrawal River While Going For Treatment

प्रियांशु तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर का था. उसके पिता संतोष अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं. बच्चे के नदी में गिरने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. एक तरफ नदी में बच्चे की तलाश जारी है, दूसरी तरफ घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बच्चे को इलाज के लिए मां और बाबा निकले थे, वही रास्ते में उनसे बिछड़ गया.

रपटे पर पहले से लगी थी आवाजाही पर रोक

इस हादसे के बाद रपटे से जुड़े सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठ रहे हैं. पिछले दिनों हुई बारिश के चलते रपटे पर पानी भर गया था. प्रशासन की तरफ से वहां आवाजाही पर रोक लगाई गई थी. लोगों को रोकने के लिए दीवार भी बनाई गई थी. इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से आवाजाही कर रहे थे. इसी दौरान प्रियांशु हादसे का शिकार हो गया.

डिप्टी SP सौरभ सिंह के मुताबिक, जसपुरा क्षेत्र के नादादेव गांव में चंद्रावल नदी पर बने रपटे पर 4 साल का बच्चा अपने दादा के साथ पड़ौरा की तरफ जा रहा था. इसी दौरान पैर फिसलने से वह नदी में डूब गया. सूचना मिलते ही थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोरों को मौके पर लगाया गया. इसके बाद PAC टीम को भी बुलाया गया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया. डिप्टी SP ने बताया कि बच्चे को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है. SDRF की मदद भी ली जा रही है. मौके पर पुलिस मौजूद है और रेस्क्यू अभियान जारी है.

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