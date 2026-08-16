केक कटने से पहले ही उठ गई अर्थी... जन्मदिन के दिन ही 10 साल के सोहन समेत 4 लोगों की डूबने से मौत

राजकोट शहर के पास बेड़ी गांव की सीमा में रविवार को एक दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. वीडी वाले पीर की दरगाह के पास तालाब में नहाने गए तीन बच्चों और एक युवक की डूबने से मौत हो गई. हादसे में जान गंवाने वालों में 10 वर्षीय सोहन सोरा और उसका 5 वर्षीय छोटा भाई सैफू भी शामिल था.

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बताया जा रहा है कि परिवार सोहन के जन्मदिन के मौके पर दरगाह पर सलाम करने और खाना खाने पहुंचा था. दर्शन के बाद बच्चे और युवक तालाब में नहाने के लिए उतर गए. इसी दौरान 5 वर्षीय सैफू गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे बचाने के लिए एक युवक समेत तीन लोग पानी में उतर गए.

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हालांकि, बचाव की कोशिश कुछ ही देर में बड़े हादसे में बदल गई. सैफू को बचाने गए तीनों लोग भी पानी में डूब गए. देखते ही देखते चारों पानी की गहराई में समा गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रयास शुरू किया और तालाब से सभी बच्चों व युवक को बाहर निकाला.

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जन्मदिन वाले दिन ही सोहन की मौत

इस हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि मृतक सोहन सोरा का उसी दिन जन्मदिन था. परिवार उसके जन्मदिन के मौके पर दरगाह पर पहुंचा था. लेकिन जिस दिन घर में खुशियां मनाई जानी थीं, उसी दिन सोहन की मौत हो गई. जन्मदिन की खुशी कुछ ही समय में मातम में बदल गई.

मृतकों की पहचान सोहन सोरा (10), सैफू सोरा (5), साहिल सोरा (18) और अलीफा सोरा (10) के रूप में हुई है. सोहन और सैफू सगे भाई थे. चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. अस्पताल परिसर में परिवार के लोगों का करुण क्रंदन देखने को मिला.

घटना की जानकारी मिलने के बाद कुवाडवा रोड पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाले गए चारों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बच्चों को डूबता देख बचाने उतरा था युवक

एसीपी भावेश जाधव ने बताया कि यह घटना राजकोट के कुवाडवा पुलिस थाना क्षेत्र में बेड़ी गांव की सीमा में हुई. उनके मुताबिक, 10 वर्षीय सोहन के जन्मदिन के अवसर पर परिवार और बच्चे वीडी पीर दरगाह पहुंचे थे. वहां दर्शन करने के बाद सभी ने खाना खाया और फिर तालाब में नहाने के लिए चले गए.

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पुलिस अधिकारी के अनुसार, तालाब में नहाते समय बच्चों के डूबने की स्थिति बनी. उन्हें बचाने के लिए एक युवक पानी में उतर गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं निकल सका. आखिरकार युवक समेत चारों लोगों की डूबने से मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने सभी को पानी से बाहर निकाला और पुलिस को घटना की सूचना दी.

एक ही परिवार से जुड़े बच्चों और युवक की मौत से इलाके में शोक का माहौल है. सोहन के जन्मदिन पर शुरू हुई यह यात्रा परिवार के लिए कभी न भूलने वाली त्रासदी में बदल गई. कुवाडवा रोड पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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