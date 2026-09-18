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अभिषेक शर्मा ने बदला छक्कों का समीकरण... वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ 2026 में बने 'सिक्सर किंग'

अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग का असर टीम के स्कोर पर भी साफ दिखा. भारत ने शुरुआती छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 100 रन बना डाले. यह टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर रहा. संजू सैमसन ने भी 35 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली. अभिषेक की शतकीय पारी ने भारत को 221/7 के स्कोर तक पहुंचाया.

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अभिषेक शर्मा कर रहे छक्कों की बारिश, वैभव सूर्यवंशी पीछे छूटे. (Photo: PTI)
अभिषेक शर्मा कर रहे छक्कों की बारिश, वैभव सूर्यवंशी पीछे छूटे. (Photo: PTI)

साल 2026 में भारतीय बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के बीच एक खास रेस देखने को मिली है. वो रेस टी20 क्रिकेट में छक्के लगाने की है. हालांकि गुरुवार (17 सितंबर) को अफगानिस्तान के खिलाफ अभिषेक की तूफानी पारी ने समीकरण थोड़े बदल दिए हैं. अभिषेक इस साल टी20 क्रिकेट में कुल 96 छक्के लगा चुके हैं, जबकि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के नाम पर 86 छक्के हैं. इस तरह अभिषेक ने वैभव पर 10 छक्कों की बढ़त बना ली है.

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20I मुकाबले में अफगानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के के अलावा 9 चौके शामिल थे. इस पारी के दौरान उन्होंने 16 गेंदों में पचास रनों का आंकड़ा टच किया. फिर अभिषेक ने देखते ही देखते सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में किसी बैटर का ये का सबसे तेज शतक रहा. साथ ही यह किसी फुल मेम्बर टीम के बल्लेबाज का दूसरी फुल मेम्बर टीम के खिलाफ सबसे तेज टी20I शतक भी रहा.

बता दें कि अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने 2025 में टी20 क्रिकेट में कुल 108 छक्के लगाए थे. इस साल अभिषेक 96 छक्के लगा चुके हैं और अपना ही रिकॉर्ड बेहतर करने की स्थिति में पहुंच गए हैं. 2024 में उनके बल्ले से 87 छक्के निकले थे. जबकि वैभव सूर्यवंशी 86 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं.

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दिलचस्प बात यह है कि कुल छक्कों की संख्या में अभिषेक शर्मा भले ही वैभव सूर्यवंशी से आगे निकल गए हों, लेकिन छक्का लगाने की आवृत्ति में युवा बल्लेबाज का आंकड़ा बेहतर है. 2026 में वैभव ने औसतन हर 4.99 गेंद पर एक छक्का लगाया है, जबकि अभिषेक के लिए यह आंकड़ा 6.64 है.

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एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय (टी20 क्रिकेट)
108- अभिषेक शर्मा, 2025
96- अभिषेक शर्मा, 2026
87- अभिषेक शर्मा, 2024
86- वैभव सूर्यवंशी, 2026
85- सूर्यकुमार यादव, 2022

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I में 11 छक्के लगाने के साथ ही अभिषेक शर्मा ने एक और उपलब्धि हासिल की. अभिषेक बतौर भारतीय बल्लेबाज एक टी20 इंटरनेशनल पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर भी उनका ही नाम है. अभिषेक ने 2025 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 13 छक्के लगाए थे.

टी20I पारी में भारत के लिए सबसे अधिक छक्के
13- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025
11- अभिषेक शर्मा बनाम अफगानिस्तान, दिल्ली, 2026
10- रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017
10- संजू सैमसन बनाम साउथ अफ्रीका, डरबन, 2024
10- तिलक वर्मा बनाम साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 2024
10- ईशान किशन बनाम न्यूजीलैंड, तिरुवनंतपुरम, 2026

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