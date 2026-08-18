अतीक अहमद के करीबी रहे बिल्डर जेपी दुबे पर एक्शन, 25 करोड़ की जमीन गैंगस्टर में कुर्क

प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के करीबी माने जाने वाले बिल्डर जेपी दुबे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1)के तहत कुर्क कर ली. पुलिस ने पीपल गांव, रहीमाबाद और कटौला गौसपुर स्थित जमीनों को कुर्क कर उन पर कुर्की का बोर्ड लगाया और मुनादी भी कराई.

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पुलिस के मुताबिक जेपी दुबे के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई की गई.

पुलिस का दावा है कि जेपी दुबे माफिया अतीक अहमद के संरक्षण में अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा कर प्लॉटिंग का कारोबार करता था. कुछ दिन पहले जमीन के एक विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले के मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. जांच के दौरान उसकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित किया गया, जिनकी कुल बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये आंकी गई है.

यह कुर्की की कार्रवाई एसडीएम सदर अंकित वर्मा और एसीपी धूमनगंज रवि गुप्ता की मौजूदगी में पूरी की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि संगठित अपराध और भूमाफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.

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