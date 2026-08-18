scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार के अरवल में मिड-डे मील पर सवाल, बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में मिले कीड़े

बिहार के अरवल जिले के सदर प्रखंड के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील में कीड़ा मिलने की शिकायत सामने आई है. करीब 75 स्कूलों में एक NGO के माध्यम से भोजन की आपूर्ति की जाती है.

Advertisement
X
बिहार के अरवल में मिड डे मील में बच्चों की थाली में कीड़े मिलने की शिकायत आई है
बिहार के अरवल में मिड डे मील में बच्चों की थाली में कीड़े मिलने की शिकायत आई है

बिहार के अरवल में सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सदर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में एक NGO के जरिये उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत सामने आई है. मामला सामने आने के बाद बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

बताया जा रहा है कि संबंधित NGO सदर प्रखंड के करीब 75 सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील की आपूर्ति करता है. इसी के तहत स्कूल में बच्चों के लिए भेजे गए भोजन में कीड़ा मिलने का आरोप है. घटना के बाद स्कूलों में परोसे जा रहे भोजन की क्वालिटी और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मामले को लेकर अरवल के जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद असगर आलम खां ने कहा कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

No stretcher available at GMCH mother carries daughter in her arms ,video goes viral
स्ट्रेचर नहीं मिली तो बेटी को गोद में लेकर अस्पताल में भटकती रही मां, वीडियो वायरल
Bihar AK-47 Use Rules
AK-47 से फायरिंग, 69 FIR... SC में बिहार सरकार ने क्या-क्या बताया?
बच्चों ने मांगा नमक तो दे दिया सर्फ, मिड-डे मील खाने से 40 बच्चे बीमार
छात्रों की मांगें अनसुना करना सरकारों के लिए क्यों हुआ असंभव? देखें खबरदार
'सीवान में AK-47 से चलीं 4 गोलियां...', सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने कबूला

इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और विद्यालय स्तर पर मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच और निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि भोजन में कीड़ा मिलने की वजह क्या थी और इसके लिए किस स्तर पर लापरवाही हुई.

Advertisement

साथ ही यह भी देखना होगा कि सदर प्रखंड के अन्य विद्यालयों में इसी NGO के जरिए सप्लाई किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है या नहीं और बच्चों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    एअर इंडिया के विमान से अचानक टकराया पक्षी, रद्द करनी पड़ी फ्लाइट |
    भारत में ओवर-स्टे कर मुसीबत में फंसी महिला, 27 साल US में रही, अब दवाइयों को भी तरसी |
    बिहार: स्ट्रेचर नहीं मिली तो बेटी को गोद में लेकर अस्पताल में भटकती रही मां, वीडियो वायरल |
    अयोध्या के 4 पुलिसवालों को भारी पड़ी वसूली: राजस्थान में रिश्वत लेने पहुंच गए, FIR के बाद अरेस्ट; UP में SSP ने किए सस्पेंड |
    पड़ोसियों ने बचाई 6 साल की मासूम, मां पर बेरहमी से पीटने का आरोप |
    योगी की 'अतिक्रमण फोर्स' पर कैसे टूटा भीड़ का कहर? देखें 10 तक |
    360 डिग्री कैमरा और मसाज वाली सीट्स, नई Skoda Slavia की हुई एंट्री |
    भारत-जापान की साझेदारी से यूपी में बढ़ेगा निवेश और रोजगार, बोले CM योगी |
    सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी संग्राम, केजरीवाल बोले- BJP के पाप का घड़ा भरा |
    मिड-डे मील में खीर खाते ही बिगड़ी तबीयत... कुल्लू में 40 बच्चे अस्पताल में भर्ती
    Advertisement