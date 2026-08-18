बिहार के अरवल में मिड-डे मील पर सवाल, बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में मिले कीड़े

बिहार के अरवल में सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सदर प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में एक NGO के जरिये उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत सामने आई है. मामला सामने आने के बाद बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

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बताया जा रहा है कि संबंधित NGO सदर प्रखंड के करीब 75 सरकारी विद्यालयों में मिड-डे मील की आपूर्ति करता है. इसी के तहत स्कूल में बच्चों के लिए भेजे गए भोजन में कीड़ा मिलने का आरोप है. घटना के बाद स्कूलों में परोसे जा रहे भोजन की क्वालिटी और उसकी निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

मामले को लेकर अरवल के जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहम्मद असगर आलम खां ने कहा कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद शिक्षा विभाग और विद्यालय स्तर पर मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच और निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. अब शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि भोजन में कीड़ा मिलने की वजह क्या थी और इसके लिए किस स्तर पर लापरवाही हुई.

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साथ ही यह भी देखना होगा कि सदर प्रखंड के अन्य विद्यालयों में इसी NGO के जरिए सप्लाई किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है या नहीं और बच्चों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभाग क्या कदम उठाता है.

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