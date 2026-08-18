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बिहार: स्ट्रेचर नहीं मिला तो बेटी को गोद में लेकर अस्पताल में भटकती रही मां, वीडियो वायरल

बेतिया GMCH में 11 साल की बीमार बच्ची को इलाज के लिए लेकर पहुंची मां का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला अपनी बेटी को गोद में लेकर अस्पताल परिसर में इधर-उधर घूमती नजर आ रही है. परिजनों का आरोप है कि बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया.

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अस्पताल में बीमार बच्ची को नहीं मिला स्ट्रेचर. (Photo: Screengrab)
अस्पताल में बीमार बच्ची को नहीं मिला स्ट्रेचर. (Photo: Screengrab)

बिहार के बेतिया जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अस्पताल परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक मां अपनी 11 साल की बीमार बेटी को गोद में लेकर अस्पताल के अंदर इलाज के लिए इधर-उधर भटकती दिखाई दे रही है.

वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अगर स्ट्रेचर जैसी जरूरी सुविधा भी समय पर नहीं मिलती है, तो गंभीर स्थिति में मरीजों और उनके परिजनों को कितनी परेशानी उठानी पड़ सकती है.

अचानक बिगड़ी बच्ची की तबीयत

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वायरल वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची की पहचान सयाना खातून के रूप में हुई है. वह चनपटिया थाना क्षेत्र के महना गांव की रहने वाली है. बच्ची के पिता का नाम नजीर अंसारी बताया गया है. परिजनों के मुताबिक, सयाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद उसे इलाज के लिए बेतिया GMCH लाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची को तुरंत इलाज मिलेगा और उसे अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

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परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद बच्ची की मां को उसे गोद में उठाना पड़ा. वीडियो में महिला अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर अस्पताल परिसर में घूमती दिखाई दे रही है. वह अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर और इलाज की तलाश करती नजर आती है. इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया.

अस्पताल में मौजूद किसी व्यक्ति ने मां और उसकी बीमार बेटी का वीडियो बना लिया. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे. वीडियो में मां अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए अस्पताल परिसर में घूमती नजर आ रही है. बच्ची की हालत और मां की परेशानी ने लोगों का ध्यान खींचा है.

वीडियो वायरल होने के बाद सबसे बड़ा सवाल अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को लेकर उठ रहा है. अगर अस्पताल में स्ट्रेचर जैसी जरूरी सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो बीमार और गंभीर हालत में पहुंचे मरीजों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले में बच्ची को लेकर उसकी मां को खुद अस्पताल परिसर में घूमना पड़ा. इसी वजह से अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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मामला सामने आने के बाद GMCH के अस्पताल अधीक्षक अनिल कुमार ने वायरल वीडियो देखने की बात कही है. उन्होंने अस्पताल में कुछ कर्मचारियों की कमी होने की बात बताई. अस्पताल अधीक्षक के मुताबिक, कर्मचारियों की कमी की वजह से ऐसी स्थिति बनी हो सकती है. उन्होंने मामले को लेकर जांच कराने की बात कही है.

अस्पताल अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कर्मचारियों की कमी को दूर करने का प्रयास किए जाने की भी बात कही है. अब जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बच्ची को स्ट्रेचर उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया और अस्पताल परिसर में उसकी मां को उसे गोद में लेकर क्यों घूमना पड़ा.

बेतिया GMCH का यह वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. एक तरफ बीमार बच्ची इलाज के लिए अस्पताल पहुंची, वहीं दूसरी तरफ उसकी मां उसे गोद में लेकर अस्पताल में घूमती दिखाई दी. मामले में अस्पताल अधीक्षक ने जांच का भरोसा दिया है. अब सभी की नजर जांच पर है. जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति साफ होगी.

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वीडियो में अपनी बीमार बेटी को गोद में लेकर घूमती मां की तस्वीर ने लोगों का ध्यान खींचा है. परिवार के मुताबिक, बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ी थी और इसी वजह से उसे अस्पताल लाया गया था. परिजनों का कहना है कि अस्पताल में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्ची की मां को उसे गोद में लेकर जाना पड़ा. वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा में आ गया है.

अब जांच रिपोर्ट का इंतजार

GMCH प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है. अस्पताल अधीक्षक ने कर्मचारियों की कमी को भी ऐसी स्थिति की एक वजह बताया है. अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वायरल वीडियो ने बेतिया GMCH की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंची 11 साल की बीमार बच्ची को स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल सकी.
 

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