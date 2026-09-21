'जो देश बांटने की बात करते हैं, वे ...', यूपी के बंटवारे की मांग पर अखिलेश यादव का तंज

AI वीडियो को लेकर सपा और बीजेपी में जंग जारी है. अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि AI का इस्तेमाल अच्छाई के लिए होना चाहिए और निगेटिव प्रचार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'सावन के अंधे को हरा दिखता है.' अखिलेश ने कहा कि PDA के लाल रंग को दूसरे रंग का दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा रंग लाल है, लेकिन एकरंगी लोगों को एक ही रंग नजर आता है. यूपी के बंटवारे पर अखिलेश ने तंज कसा है.

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अखिलेश यादव ने कहा कि सपा नेगेटिव गाने या वीडियो नहीं बनाना चाहती, लेकिन जिस स्तर पर चुनाव चल रहा है, उसमें पीछे भी नहीं छूटना चाहती. उन्होंने कहा कि कुछ वीडियो सरकारी खर्चे पर बन रहे हैं, जबकि सपा के वीडियो पार्टी कार्यकर्ता अपने स्तर पर और फ्री में बना रहे हैं.

उन्होंने बताया कि संगठन की बैठक में उन रिजर्व सीटों पर चर्चा हुई, जिन्हें सपा पहले नहीं जीत पाई है. अखिलेश ने कहा कि इस बार पार्टी रिकॉर्ड सीटें जीतेगी. उन्होंने PDA Audit-1 का हवाला देते हुए कहा कि 11 हजार पदों की लूट हो चुकी है, जबकि PDA Audit-2 में 20 से ज्यादा पेपर लीक होने की बात बताई गई है. उन्होंने कहा कि अगली PDA ऑडिट रिपोर्ट में बीते सालों में 151 बाबा साहब की मूर्तियां खंडित किए जाने की जानकारी दी जाएगी.

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सरकार संविधान को नहीं मानती

बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर अखिलेश ने कहा कि सबसे पहले किताब तोड़ी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब की प्रतिमा में सबसे पहले हाथ तोड़ा जाता है, क्योंकि उनके हाथ में संविधान है और ये सरकार संविधान नहीं मानती. उन्होंने कहा कि यह सरकार ऐसी है, जो जानें ले रही है और इसे न्यायालय पर भरोसा नहीं है.

सरकारी नौकरी और आउटसोर्सिंग पर अखिलेश ने कहा कि सरकारी नौकरी में बजट से वेतन देना पड़ता है, जबकि आउटसोर्स में किसी कंपनी के माध्यम से भुगतान होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि बजट से मुश्किल होने के कारण आउटसोर्स कंपनी से सीधे कमीशन ले लेते हैं.

राजभर के बयान पर भी पलटवार

राजभर के बयान और राज्य के बंटवारे को लेकर अखिलेश ने कहा कि जो देश के बंटवारे की बात कर रहे हैं, वे राज्य के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं. उन्होंने जर्मनी का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपने देश को ताकतवर बनाना है. उन्होंने कहा कि कमजोर लोग ऐसी बातें करते हैं और कुछ लोग इनके साथ अंडरग्राउंड लेवल पर होंगे.

मुख्यमंत्री के घोड़े वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि लगता है दाना कम दिया गया होगा. उन्होंने कहा कि जो लोग घोड़े को भी खाना न देते हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे. अखिलेश ने यह भी कहा कि कई अधिकारी बताते हैं कि VC पर मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं.

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गठबंधन पर क्या कहा?

गठबंधन को लेकर अखिलेश ने कहा कि सपा का जो पूर्व में गठबंधन था, वही रहेगा. उन्होंने कहा कि किसी को रथ का रंग और लाल रंग दिखाई नहीं दे रहा है, तस्वीरें भी नहीं दिख रही हैं. अभी तक रथ केवल डीजल भरवाने गया था.अखिलेश ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर सपा सूची बनाएगी और इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कोशिश की जा रही है कि कोई PDA समाज का अधिकारी न बैठ जाए. उन्होंने सवाल किया कि CEC किन BLO से मिले, इसकी सूची कहां है और मशीन देखने आ रहे इंजीनियरों की सूची कहां है.

अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीतेगी. उन्होंने कहा कि जिस भी दिन चुनाव की तारीख आएगी, उस दिन बीजेपी हार जाएगी.

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