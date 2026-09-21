scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मैसेज के आखिर में '!' क्यों लगाते हैं Gen Z, वर्क लाइफ पर पड़ता है असर!

ऑफिस में डिजिटल बातचीत के बढ़ते चलन के बीच Gen Z और पुरानी पीढ़ियों की कम्युनिकेशन स्टाइल में अंतर दिख रहा है. ‘थैंक्स' और 'थैंक्स!’ जैसे छोटे फर्क भी मैसेज का टोन बदल सकते हैं. रिसर्च बताती है कि भाषा, चैट और पंक्चुएशन को समझने का अलग तरीका ऑफिस में कम्युनिकेशन गैप और गलतफहमी की वजह बन सकता है.

Advertisement
X
क्या जेन जी और बॉसेज के बीच बढ़ रहा कम्युनिकेशन गैप?
क्या जेन जी और बॉसेज के बीच बढ़ रहा कम्युनिकेशन गैप?

ऑफिस में बात करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां ज्यादातर बातचीत आमने-सामने या ईमेल के जरिए होती थी, अब ऑफिस चैट भी इसका बड़ा हिस्सा बन गई है. ऐसे में एक छोटा-सा शब्द या सिर्फ एक ‘!’ भी मैसेज का मतलब और उसका लहजा बदल सकता है.

मान लीजिए, बॉस ने ऑफिस चैट पर लिखा- 'आज की मीटिंग के नोट्स भेज देना.' जवाब आया- 'ओके' यह बिल्कुल सामान्य जवाब है. लेकिन अगर कोई लिखे- 'ओके, थैंक्स!' तो वही मैसेज थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली और पॉजिटिव लग सकता है. यानी डिजिटल बातचीत में सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि ‘!’ जैसे छोटे-छोटे साइन्स भी मैसेज का मूड बदल सकते हैं.

 जेन जी और दूसरी पीढ़ियों के बीच फर्क

सम्बंधित ख़बरें

सोशल बेटरी बचाने के लिए जेन जी अपना रहे बेड रॉटिंग?
छुट्टी में Outing नहीं, बस आराम! Gen Z क्यों कर रही ‘Bed Rotting’?
डेटिंग में जेन जी क्यों कर रहा है मैक्सिंग?
Dating में भी ‘Maxxing’! Gen Z क्यों कर रही Attraction को अपग्रेड?
19 महीने बेरोजगार रहने के बाद भी जेन जी ने क्यों रिजेक्ट किया जॉब ऑफर?
19 महीने से Jobless, फिर भी Gen Z ने क्यों ठुकराई लाखों की नौकरी?
जेन को क्यों करना पसंद है सेकेंड हैंड फैशन?
फास्ट फैशन के दौर में Thrifting, Gen Z क्यों पहन रहा है सेकेंड-हैंड क्लोथ्स?
कॉर्पोरेट लाइफ में जेन जी का कम्पैनियन बना AI
ऑफिस प्रेशर से लेकर मूड फ्रेश तक, AI का यूं इस्तेमाल कर रहा Gen Z

जेन जी और पुरानी पीढ़ियों के बीच ऑफिस में बात करने के तरीके का ये फर्क अब रिसर्च में भी दिख रहा है. जुलाई 2026 में सेंससवाइड ने सनी वर्कप्लेस के लिए अमेरिका के 2 हजार 4 कर्मचारियों पर सर्वे किया. सर्वे में 80% Gen Z कर्मचारियों ने कहा कि भाषा और बातचीत के तरीके में पीढ़ियों का अंतर उनके ऑफिस में परेशानी पैदा करता है. वहीं बूमर जेनरेशन में ऐसा कहने वालों की संख्या 30% थी.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक, Gen Z के 51% लोगों ने कहा कि भाषा का ये अंतर उनके ऑफिस में हमेशा या अक्सर चुनौती बनता है. रिसर्चर्स के अनुसार, बात करने के तरीके, छोटे शब्दों के इस्तेमाल और ऑफिस की भाषा में छोटे अंतर भी टीमवर्क, भरोसे और आपसी कनेक्ट पर असर डाल सकते हैं.

2025 में  'जनरल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी' में पब्लिश एक रिसर्च में पांच स्टडीज के जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि लोग ‘!’ को किस तरह देखते हैं और इसका मैसेज की छवि पर क्या असर पड़ता है.

असल फर्क सिर्फ ‘!’ का नहीं, बल्कि बात करने के तरीके का है. Gen Z के लिए चैट और सोशल मीडिया रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनका कम्युनिकेशन ज्यादा कैजुअल हो सकता है. वहीं दूसरी पीढ़ियों के लिए ऑफिस की बातचीत ज्यादा फॉर्मल रही है.

यानी बॉस के लिए “धन्यवाद” सिर्फ धन्यवाद हो सकता है, जबकि एम्पलॉय के लिए 'धन्यवाद!' ज्यादा फ्रेंडली जवाब. शब्द वही हैं, लेकिन उन्हें समझने का तरीका अलग हो सकता है. असल फर्क विराम चिह्नों से ज्यादा संवाद की अलग-अलग आदतों और अपेक्षाओं का है. Gen Z के लिए चैट और सोशल मीडिया रोजमर्रा के बातचीत का हिस्सा रहे हैं, जबकि पुरानी पीढ़ियों के लिए ऑफिस का संवाद ज्यादा फॉर्मल रहा है.

Advertisement

यानी बॉस के लिए “धन्यवाद” सिर्फ धन्यवाद हो सकता है, जबकि कर्मचारी के लिए “धन्यवाद!” ज्यादा दोस्ताना जवाब. शब्द वही हैं, लेकिन उन्हें समझने का तरीका अलग है. ऐसे में हर छोटा डिजिटल अंतर रवैये का साइन नहीं होता, कई बार ये सिर्फ बदलती बातचीत की शैली का असर होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Turai Ke Chilke Ki Chutney Recipe: तुरई के छिलके फेंकने की बजाय बनाएं चटपटी चटनी, शेफ संजीव कपूर ने बताया आसान तरीका |
    एशियन गेम्स में आर माधवन का बेटा, जानें कैसा रहा डेब्यू मुकाबला |
    आंबेडकर का आइडिया, मायावती का प्रस्ताव... 71 साल पुराना है यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का मंसूबा |
    9 घंटे लेट हुई ट्रेन... यात्री ने कर दिया केस! अब रेलवे को ₹35000 मुआवजा देने का आदेश |
    जयपुर में तेज रफ्तार काली थार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 57 साल के नवल शर्मा की मौत |
    वैभव सूर्यवंशी से छोटी इस 13 साल की लड़की ने मचाया गदर, एशियन गेम्स में हुआ गजब का करिश्मा! |
    'सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, डायरेक्टर कुर्सी छोड़ें!' IIT बॉम्बे में प्रदर्शन जारी, इस्तीफे पर अड़े छात्र |
    भोपाल में महिला दारोगा की हत्या... प्रेमी ने हथौड़े से वार कर ली जान...फिर खुद भी जान दी |
    सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में लव-कुश एकता पर जोर दिया |
    'दिल्ली बनेगा खालिस्तान', राजधानी के कई स्कूलों को फिर आया धमकी भरा मेल
    Advertisement