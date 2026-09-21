मैसेज के आखिर में '!' क्यों लगाते हैं Gen Z, वर्क लाइफ पर पड़ता है असर!

ऑफिस में बात करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां ज्यादातर बातचीत आमने-सामने या ईमेल के जरिए होती थी, अब ऑफिस चैट भी इसका बड़ा हिस्सा बन गई है. ऐसे में एक छोटा-सा शब्द या सिर्फ एक ‘!’ भी मैसेज का मतलब और उसका लहजा बदल सकता है.

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मान लीजिए, बॉस ने ऑफिस चैट पर लिखा- 'आज की मीटिंग के नोट्स भेज देना.' जवाब आया- 'ओके' यह बिल्कुल सामान्य जवाब है. लेकिन अगर कोई लिखे- 'ओके, थैंक्स!' तो वही मैसेज थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली और पॉजिटिव लग सकता है. यानी डिजिटल बातचीत में सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि ‘!’ जैसे छोटे-छोटे साइन्स भी मैसेज का मूड बदल सकते हैं.

जेन जी और दूसरी पीढ़ियों के बीच फर्क

जेन जी और पुरानी पीढ़ियों के बीच ऑफिस में बात करने के तरीके का ये फर्क अब रिसर्च में भी दिख रहा है. जुलाई 2026 में सेंससवाइड ने सनी वर्कप्लेस के लिए अमेरिका के 2 हजार 4 कर्मचारियों पर सर्वे किया. सर्वे में 80% Gen Z कर्मचारियों ने कहा कि भाषा और बातचीत के तरीके में पीढ़ियों का अंतर उनके ऑफिस में परेशानी पैदा करता है. वहीं बूमर जेनरेशन में ऐसा कहने वालों की संख्या 30% थी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, Gen Z के 51% लोगों ने कहा कि भाषा का ये अंतर उनके ऑफिस में हमेशा या अक्सर चुनौती बनता है. रिसर्चर्स के अनुसार, बात करने के तरीके, छोटे शब्दों के इस्तेमाल और ऑफिस की भाषा में छोटे अंतर भी टीमवर्क, भरोसे और आपसी कनेक्ट पर असर डाल सकते हैं.

2025 में 'जनरल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी' में पब्लिश एक रिसर्च में पांच स्टडीज के जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि लोग ‘!’ को किस तरह देखते हैं और इसका मैसेज की छवि पर क्या असर पड़ता है.

असल फर्क सिर्फ ‘!’ का नहीं, बल्कि बात करने के तरीके का है. Gen Z के लिए चैट और सोशल मीडिया रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनका कम्युनिकेशन ज्यादा कैजुअल हो सकता है. वहीं दूसरी पीढ़ियों के लिए ऑफिस की बातचीत ज्यादा फॉर्मल रही है.

यानी बॉस के लिए “धन्यवाद” सिर्फ धन्यवाद हो सकता है, जबकि एम्पलॉय के लिए 'धन्यवाद!' ज्यादा फ्रेंडली जवाब. शब्द वही हैं, लेकिन उन्हें समझने का तरीका अलग हो सकता है. असल फर्क विराम चिह्नों से ज्यादा संवाद की अलग-अलग आदतों और अपेक्षाओं का है. Gen Z के लिए चैट और सोशल मीडिया रोजमर्रा के बातचीत का हिस्सा रहे हैं, जबकि पुरानी पीढ़ियों के लिए ऑफिस का संवाद ज्यादा फॉर्मल रहा है.

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यानी बॉस के लिए “धन्यवाद” सिर्फ धन्यवाद हो सकता है, जबकि कर्मचारी के लिए “धन्यवाद!” ज्यादा दोस्ताना जवाब. शब्द वही हैं, लेकिन उन्हें समझने का तरीका अलग है. ऐसे में हर छोटा डिजिटल अंतर रवैये का साइन नहीं होता, कई बार ये सिर्फ बदलती बातचीत की शैली का असर होता है.

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