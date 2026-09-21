25 हजार स्मार्ट कैमरे... फिर भी पिता को कुचलने वाला कैसे बचा? फरीदाबाद हिट एंड रन केस में बेटे का सवाल

फरीदाबाद में हिट एंड रन मामले में एक शख्स की मौत के बाद अब परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. हादसे में लक्ष्मी नारायण झावर की मौत हो गई थी. उनके बेटे अमित झावर ने मामले की गहराई से जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. अमित का कहना है कि उन्होंने खुद पुलिस को घटना की CCTV फुटेज उपलब्ध कराई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगा कि मामले में कार्रवाई धीमी चल रही है. उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में 25 हजार स्मार्ट कैमरे हैं और बावजूद उसके पिता के आरोपी को तलाशा नहीं जा सका है.

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अमित झावर ने बताया कि वह मेटा कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हैं. उनके मुताबिक, 27 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे उनके पिता मंदिर से दर्शन कर पैदल घर लौट रहे थे. वह घर से करीब 100 मीटर दूर थे, तभी अनखीर गोल चक्कर की तरफ से आई एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. आरोप है कि टक्कर के बाद कार उनके ऊपर से गुजर गई और चालक मौके से फरार हो गया.

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CCTV में टक्कर के बाद कार के ऊपर से गुजरने का दावा

फरीदाबाद पुलिस की FIR के मुताबिक, इस मामले में मृतक की बेटी ज्योति की शिकायत पर सूरजकुंड थाने में केस दर्ज किया गया था. घटना से जुड़े CCTV फुटेज भी सामने आए हैं. परिवार का कहना है कि फुटेज उन्होंने खुद पुलिस को उपलब्ध कराई थी. विजुअल में कार लक्ष्मी नारायण झावर को टक्कर मारती और फिर उनके ऊपर से गुजरती दिखाई दे रही है.

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अमित झावर का आरोप है कि कार की रफ्तार काफी तेज थी और इसी वजह से उनके पिता खुद को बचा नहीं सके. उन्होंने पुलिस से मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है. उनका कहना है कि सिर्फ कार चालक की पहचान ही नहीं, बल्कि हादसे के वक्त कार में कौन-कौन मौजूद था, इसकी भी जांच होनी चाहिए.

अमित ने फरीदाबाद में लगे करीब 25 हजार स्मार्ट कैमरों का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि इन कैमरों की मदद से कार में मौजूद लोगों और घटना से जुड़ी दूसरी जानकारी जुटाई जा सकती है. उन्होंने पुलिस से यह भी पता लगाने की मांग की कि हादसे के वक्त चालक फोन पर था या नशे में था.

FIR की धाराओं को लेकर भी उठाया सवाल

मृतक के बेटे ने यह सवाल भी उठाया है कि FIR में लगाई गई धाराएं मामले के सभी तथ्यों के लिए पर्याप्त हैं या नहीं. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अगर दूसरे तथ्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जानी चाहिए. परिवार की मांग है कि मामले की पूरी जांच कर जो भी जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

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हालांकि, इस मामले में पुलिस का पक्ष परिवार के आरोपों से अलग है. सूरजकुंड थाने के SHO प्रहलाद सिंह ने बताया कि आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उसे अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे जमानत मिल गई. यानी पुलिस के मुताबिक मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है.

ऐसे में अब परिवार की ओर से उठाए गए सवालों में CCTV फुटेज, कार में मौजूद लोगों, चालक की भूमिका और FIR में लगी धाराओं की जांच प्रमुख मुद्दे हैं. परिवार इन सभी पहलुओं की गहराई से जांच की मांग कर रहा है.

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