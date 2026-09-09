सिर्फ गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड ही नहीं... इतनी तरह की रिलेशनशिप में रहते हैं Gen-Z?

आज के समय में रिश्तों की परिभाषा काफी बदल रही है. पहले किसी रिश्ते को समझाने के लिए दोस्ती, प्यार, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड या शादी जैसे शब्द काफी माने जाते थे. लेकिन Gen-Z यानी नई पीढ़ी के बीच रिलेशनशिप के कई नए तरीके देखने को मिल रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ रिश्तों में प्यार तो होता है, लेकिन उन्हें पारंपरिक गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं माना जाता.

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सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स और बदलती सोच ने रिश्तों को लेकर युवाओं की पसंद भी बदली है. कई युवा किसी रिश्ते में जाने से पहले एक-दूसरे को समझना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी कमिटमेंट के साथ समय बिताना पसंद करते हैं. ऐसे में कई नए रिलेशनशिप टर्म्स सामने आए हैं.

1. Situationship यानी रिश्ता है, लेकिन नाम नहीं

Situationship आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले रिलेशनशिप टर्म्स में से एक है. इसमें दो लोग एक-दूसरे के काफी करीब होते हैं. वे मिलते हैं, बातें करते हैं और एक-दूसरे के साथ समय भी बिताते हैं, लेकिन दोनों के बीच यह साफ नहीं होता कि वे आधिकारिक तौर पर रिलेशनशिप में हैं या नहीं. यानी रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन उसे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का नाम नहीं दिया जाता. कई बार ऐसी स्थिति दोनों लोगों के लिए सुविधाजनक होती है, लेकिन कभी-कभी एक व्यक्ति ज्यादा इमोशनल रूप से जुड़ जाता है और परेशानी शुरू हो सकती है.

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2. Friends with Benefits

इस रिश्ते में दो लोग खुद को दोस्त मानते हैं, लेकिन उनके बीच दोस्ती से ज्यादा नजदीकी हो सकती है. दोनों पहले से तय कर सकते हैं कि वे शादी या गंभीर रिलेशनशिप जैसा कोई कमिटमेंट नहीं चाहते. इस तरह के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्लियर होती है. दोनों लोगों को अपनी सीमाओं और उम्मीदों के बारे में पहले से बात करनी चाहिए, वरना बाद में गलतफहमी पैदा हो सकती है.

3. Talking Stage

Talking Stage को रिलेशनशिप का शुरुआती दौर कहा जा सकता है. इसमें दो लोग एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं और लगातार बातचीत करते हैं. वे फोन पर बात करते हैं, मैसेज करते हैं और कभी-कभी मिलते भी हैं. लेकिन अभी यह तय नहीं होता कि दोनों रिलेशनशिप में जाएंगे या नहीं. इस दौरान दोनों एक-दूसरे की पसंद, सोच और स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं.

4. Open Relationship

Open Relationship में दो लोग रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन आपसी सहमति से उन्हें रिश्ते के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रोमांटिक या डेटिंग संबंध रखने की अनुमति होती है. यह हर व्यक्ति के लिए सही मॉडल हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दोनों पार्टनर्स की सहमति, भरोसा और स्पष्ट नियम होते हैं.

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5. Long-Distance Relationship

यह कोई नया रिश्ता नहीं है, लेकिन आज की Gen-Z में यह काफी आम है. इसमें दोनों पार्टनर अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं और आमने-सामने कम मिल पाते हैं. वीडियो कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया की मदद से दोनों संपर्क में रहते हैं. हालांकि दूरी के कारण कई बार अकेलापन, भरोसे की समस्या और समय की कमी जैसी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं.

6. Exclusive Dating

इसमें दो लोग एक-दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और दोनों की सहमति होती है कि वे फिलहाल किसी और को डेट नहीं करेंगे. हालांकि वे अभी शादी या लंबे समय के कमिटमेंट तक नहीं पहुंचे होते. इसे एक तरह से गंभीर रिश्ते की दिशा में बढ़ता हुआ कदम माना जा सकता है.

7. Casual Dating

Casual Dating में लोग एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, डेट पर जाते हैं और एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे लंबे समय के रिश्ते की योजना बना रहे हों. इसमें भी दोनों के बीच साफ बातचीत होना जरूरी है, ताकि किसी एक व्यक्ति को भविष्य को लेकर गलत उम्मीद न हो.

आखिर Gen-Z के रिश्ते इतने अलग क्यों हैं?

इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं. आज के युवा अपने करियर, पढ़ाई और व्यक्तिगत आजादी को भी काफी महत्व देते हैं. वे किसी रिश्ते में जाने से पहले यह समझना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके लिए सही है या नहीं. सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स ने भी लोगों से मिलने और रिश्ते बनाने के तरीके बदल दिए हैं. इसके अलावा, युवा अब रिश्तों में अपनी भावनाओं और सीमाओं को लेकर पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर बात करते हैं. हालांकि रिश्ते का नाम कुछ भी हो, हर रिश्ते में सम्मान, भरोसा, सहमति और ईमानदार बातचीत सबसे जरूरी है. कोई रिश्ता तभी स्वस्थ माना जा सकता है जब उसमें दोनों लोग अपनी इच्छा और सीमाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें.

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