जेल में बेहोश होकर गिरे पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी, हाथ-घुटने में लगी चोट... अस्पताल में भर्ती

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की जेल में अचानक तबीयत बिगड़ गई. ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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एक जेल अधिकारी के मुताबिक, PTI नेता कुरैशी सोमवार को लाहौर की कोट लखपत जेल में अपनी बैरक में टहल रहे थे. उसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो फर्श पर गिर पड़े. इस हादसे में उनके घुटने और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं.

हालत बिगड़ने पर कुरैशी को तुरंत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (PIC) ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

कुरैशी के वकील राणा मुदस्सर उमर ने बताया कि चक्कर आने और बेहोश होकर गिरने के बाद ही उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा है. इसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें अस्पताल में ही रखा जाए या दोबारा जेल भेजा जाए.

मई 2023 से जेल में बंद हैं कुरैशी

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शाह महमूद कुरैशी 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़े कई मामलों में अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. उनकी बेटी मेहर बानो ने अपने पिता की हालत पर चिंता जताई और सरकार पर निशाना साधा. मेहर बानो ने कहा, 'साढ़े तीन साल पहले एक स्वस्थ और शेरदिल इंसान को झूठे मामलों में जेल भेजा गया था. उन्होंने न सिर्फ बहादुरी के साथ सिफर केस लड़ा, बल्कि अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया.'

बेटी ने की जमानत और न्याय की मांग

मेहर बानो ने कहा कि उनके पिता को अदालत से कई बार बरी किया जा चुका है, लेकिन सरकार की बदनीयती के कारण वो अब भी सलाखों के पीछे हैं. उन्होंने बताया कि 90 से ज्यादा बार जमानत अर्जियों पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है.

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उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जिंदगी के चार दशक से ज्यादा समय पाकिस्तान की सेवा में बिताए हैं. वो दो बार देश के विदेश मंत्री रहे हैं और पीटीआई के उपाध्यक्ष के रूप में संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़े हैं. इसलिए उन्हें न्याय और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.

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