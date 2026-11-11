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दिल्ली में दिवाली पर शराब की बंपर बिक्री! एक दिन में बिकीं 40 लाख से ज्यादा बोतलें

दीपावली में दिल्ली में शराब की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 13 प्रतिशत की बढ़ोकरी हुई है. इससे आबकारी विभाग को लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है. दिवाली से एक दिन पहले 79 करोड़ रुपये से ज्यादा शराब की बोतलों की बिक्री हुई, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है.

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दिवाली की पूर्व संध्या पर करीब 80 करोड़ की बोतलें बिकीं. (Photo- Pexels)
दिवाली की पूर्व संध्या पर करीब 80 करोड़ की बोतलें बिकीं. (Photo- Pexels)

दीपावली के त्योहारी सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की बिक्री में बंपर इजाफा हुआ है. पिछले दो हफ्तों में दिल्ली में शराब की बिक्री साल-दर-साल 13 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे आबकारी विभाग को लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है.

आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल त्योहारी पखवाड़े (15 दिन) के दौरान अलग-अलग ब्रांडों की 3.31 करोड़ शराब की बोतलें बिकीं. वहीं, साल 2025 में दीपावली से पहले के दो हफ्तों में ये आंकड़ा 2.96 करोड़ बोतलों का था.

कमाई की बात करें तो आबकारी विभाग ने इस साल त्योहारी पखवाड़े में कुल 589.17 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की. ये पिछले साल 518.97 करोड़ रुपये रही थी.

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दीपावली से एक दिन पहले 79 करोड़ से ज्यादा की बिक्री

विभाग की ओर से जारी पूर्व आदेश के मुताबिक दिवाली के दिन दिल्ली में 'ड्राई डे' रहा और शहर की सभी शराब की दुकानें बंद रहीं. इसके चलते त्योहार से एक दिन पहले, यानी 7 नवंबर को शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई और 79 करोड़ रुपये से ज्यादा की बिक्री हुई.

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दीपावली की पूर्व संध्या पर इस साल 79.25 करोड़ रुपये की 40.45 लाख बोतलें बिकीं. इसकी मुकाबले पिछले साल इसी दिन 63.40 करोड़ रुपये की 34.70 लाख बोतलें बिकी थीं.

राजस्व में 24.9 प्रतिशत का उछाल

अधिकारियों ने बताया कि ये बिक्री आंकड़े अभी प्रोविजनल हैं और शहर भर की 700 से ज्यादा दुकानों के जरिए खुदरा शराब बेचने वाली चार सरकारी निगमों से फाइनल डेटा के मिलान के बाद इनमें संशोधन हो सकता है.

आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अब तक शराब की बिक्री से मिलने वाला राजस्व बढ़कर 792.52 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2025 में 634.08 करोड़ रुपये था. ये 24.9 प्रतिशत की एक बड़ी बढ़ोतरी को दिखाता है.

यह भी पढ़ें: देवास में अवैध शराब से भरे ट्रक ने थाना प्रभारी को कुचला, वाहन मालिक गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL), विदेशी शराब और बियर का खुदरा व्यापार दिल्ली सरकार के चार निगमों- DTTDC, DSIIDC, DSCSC और DCCWS तक ही सीमित है.

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