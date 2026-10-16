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ट्रेन के AC कोच में लगा दी पान की दुकान, 20-25 पान का ऑर्डर मिलने का दावा, वीडियो वायरल

मुंबई से छत्तीसगढ़ जा रही ट्रेन के थर्ड एसी कोच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ट्रेन की बर्थ पर बैठकर पान बनाता दिखाई दे रहा है. वीडियो शेयर करने वाले के मुताबिक, उसे 20 से 25 पान बनाने का ऑर्डर मिला था. इस नजारे को देखकर लोग हैरान हैं.

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वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठने लगे. ( Photo: X/ @indiatodaypodcasts)
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठने लगे. ( Photo: X/ @indiatodaypodcasts)

ट्रेन में सफर के दौरान आपने चाय, कॉफी, समोसा और पानी बेचने वालों को तो कई बार देखा होगा. लेकिन क्या आपने कभी ट्रेन के एसी कोच में किसी को पान की दुकान सजाकर बैठे देखा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ट्रेन की लोअर बर्थ पर बैठकर पान बनाता नजर आ रहा है. उसने बर्थ पर कपड़ा बिछाया हुआ है और उसी पर पान बनाने का सामान रखकर एक के बाद एक पान तैयार कर रहा है. यह नजारा देखकर कोच में मौजूद यात्री भी उसे देखते नजर आते हैं.

यह वीडियो मुंबई से छत्तीसगढ़ जा रही ट्रेन में सफर के दौरान बनाया गया. वीडियो में शख्स जिस तरह बर्थ पर बैठकर पान तैयार कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने ट्रेन के अंदर ही अपनी छोटी-सी दुकान लगा ली हो. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

ट्रेन की बर्थ पर बैठकर बनाने लगा पान
यह वीडियो एक्स पर @indiain24hr नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पान बेचने वाला शख्स थर्ड एसी कोच की लोअर बर्थ पर बैठा है. उसने बर्थ पर एक कपड़ा बिछा रखा है और उस पर पान बनाने का सामान रखा हुआ है. वह आराम से बैठकर पान तैयार करने में जुटा है. आमतौर पर ट्रेन के एसी कोच में यात्री अपनी सीट पर बैठते हैं, आराम करते हैं या फिर सोते हैं. लेकिन इस वीडियो में एक शख्स उसी बर्थ पर बैठकर पान बनाता दिखाई देता है. आसपास मौजूद कुछ यात्री उसे काम करते हुए देख रहे हैं. वीडियो में उसका अंदाज देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर ट्रेन के अंदर इस तरह पान बनाने का इंतजाम कैसे हो गया.

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20 से 25 पान का ऑर्डर मिलने की बात
वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री के मुताबिक, पान बेचने वाले को करीब 20 से 25 पान बनाने का ऑर्डर मिला था. वह इन्हीं पानों को तैयार करके दूसरे यात्रियों को बेचने के लिए काम कर रहा था. हालांकि, यह जानकारी वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति के दावे पर आधारित है. इस वीडियो की खास बात यही है कि शख्स किसी दुकान या स्टेशन के बाहर नहीं, बल्कि चलती ट्रेन के एसी कोच में बैठकर पान तैयार कर रहा है. यात्रियों के बीच इस तरह पान बनाते हुए उसका वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं.

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साफ-सफाई को लेकर उठे सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठने लगे. लोगों का कहना है कि ट्रेन की बर्थ यात्रियों के बैठने और आराम करने के लिए होती है. ऐसे में उस पर कपड़ा बिछाकर पान बनाने से जुड़े सामान रखना कितना सही है, इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है. ट्रेन में सफर के दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना जरूरी है. खासकर एसी कोच में कई यात्री एक ही जगह पर बैठते और आराम करते हैं. ऐसे में खाने-पीने की चीजें तैयार करते समय सफाई का ध्यान रखना भी अहम है. हालांकि, केवल वीडियो देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि तैयार किए जा रहे पान गंदे थे या उनसे किसी यात्री को कोई परेशानी हुई.

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रेलवे की प्रतिक्रिया का इंतजार
इस घटना के सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि ट्रेन के आरक्षित एसी कोच में इस तरह पान बेचने की अनुमति थी या नहीं. भारतीय रेलवे की ओर से इस वायरल वीडियो पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं, तो कुछ साफ-सफाई और ट्रेन के अंदर सामान बेचने के नियमों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. रेलवे की ओर से जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगे की स्थिति साफ हो सकेगी.

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