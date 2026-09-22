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ग्रीन एनाकोंडा, खतरनाक मगरमच्छ... ...ये रहस्यमयी जंगल, अंदर से कैसी है दुनिया?

ब्राजील का पैंटानल अपनी रहस्यमयी दुनिया और अनोखे वन्यजीवों के लिए जाना जाता है, जहां पानी के बीच एनाकोंडा, कैइमन और जगुआर तक नजर आते हैं.

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पैंटानल दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा दलदली इलाका है. (Photo: Getty)
पैंटानल दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा दलदली इलाका है. (Photo: Getty)

ब्राजील का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में अमेजन के घने जंगल आते हैं. लेकिन इसी देश में एक ऐसी जगह भी है, जिसकी दुनिया अमेजन से काफी अलग है. यहां घने जंगलों के साथ-साथ दूर तक फैले पानी वाले इलाके, दलदल और छोटी-बड़ी झीलें दिखाई देती हैं. इस जगह का नाम है पैंटानल.

पैंटानल दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा दलदली इलाका है. इसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में है, जबकि यह बोलीविया और पैराग्वे तक भी फैला हुआ है. बारिश के मौसम में इसका बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है. पानी कम होने पर यहां झीलें, घास के मैदान और दलदली जमीन फिर नजर आने लगती है.

यही बदलता मौसम इस जगह को खास बनाता है. यहां एक ही इलाके में ग्रीन एनाकोंडा, कैइमन, जगुआर, कैपीबारा और कई तरह के पक्षी नजर आ सकते हैं.

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ग्रीन एनाकोंडा पानी के आसपास क्यों रहता है?

पैंटानल की सबसे रोमांचक तस्वीरों में ग्रीन एनाकोंडा भी शामिल है. यह दुनिया के सबसे भारी सांपों में से एक है और पानी के आसपास रहना पसंद करता है.इसका भारी शरीर पानी में आसानी से चल सकता है. यह पानी में छिपकर शिकार का इंतजार भी कर सकता है. पानी उसे गर्मी से राहत देने में भी मदद करता है. पैंटानल जैसे दलदली इलाके इसलिए इसके लिए बेहद अनुकूल हैं.

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कई बार एनाकोंडा पानी में इस तरह छिपा होता है कि दूर से उसका पता लगाना मुश्किल होता है. शांत पानी में अचानक इतना बड़ा सांप नजर आ जाए तो नजारा किसी फिल्म से कम नहीं लगता.

हालांकि, इसे देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि एनाकोंडा हर इंसान पर हमला करता है. यह जंगली जानवर है और इंसानों के साथ इसका व्यवहार परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

यानी यह फोटो ब्राजील के पैंटानल इलाके की रियो फॉर्मोसो नदी की है (Photo:Getty)

 

रात में कैइमन की आंखें क्यों चमकती हैं?

पैंटानल में कैइमन भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. यह मगरमच्छ जैसा दिखने वाला जानवर है और नदियों, झीलों तथा पानी वाले इलाकों में रहता है.

रात में जब टॉर्च की रोशनी इसकी आंखों पर पड़ती है, तो वे चमकती हुई दिखाई देती हैं. इसकी वजह आंखों के पीछे मौजूद एक खास परत है, जो कम रोशनी में देखने में मदद करती है और रोशनी को वापस परावर्तित करती है.

यही कारण है कि रात में पैंटानल के अंधेरे पानी में दूर से सिर्फ कैइमन की चमकती आंखें दिखाई दे सकती हैं. यह नजारा इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है.

पैंटानल में जगुआर को देखना क्यों खास है?

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यह जगह सिर्फ एनाकोंडा और कैइमन के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां जगुआर भी पाए जाते हैं.

पैंटानल जगुआर को उनके प्राकृतिक माहौल में देखने के लिए दुनिया के चर्चित इलाकों में शामिल है. यहां जंगल, घास के मैदान और पानी वाले इलाके एक-दूसरे के आसपास हैं.

कई बार जगुआर को नदी या झील के किनारे आराम करते, पानी पीते या शिकार की तलाश करते देखा जाता है. पानी के आसपास इसे देखना खास माना जाता है, क्योंकि हर जगह जगुआर को इतने खुले इलाके में देख पाना आसान नहीं होता.

बारिश आते ही बदल जाती है पूरी तस्वीर

पैंटानल की सबसे खास बात यहां का पानी है. बारिश के मौसम में नदियों और छोटी धाराओं का पानी फैल जाता है और बड़े इलाके पानी में डूब जाते हैं.

इसके बाद जब पानी कम होता है तो जगह-जगह छोटे तालाब और झीलें रह जाती हैं. इन पानी वाले इलाकों में मछलियां बड़ी संख्या में होती हैं, जिसके कारण पक्षियों और दूसरे जानवरों को भी यहां आसानी से खाना मिलता है.

यानी मौसम बदलने के साथ पैंटानल की पूरी तस्वीर बदल जाती है.

यहां सिर्फ एनाकोंडा और जगुआर ही नहीं

पैंटानल में कैपीबारा भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. दुनिया के सबसे बड़े कृंतकों में शामिल यह जानवर अक्सर पानी के आसपास झुंड में दिखाई देता है.

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इसके अलावा यहां जायंट ऑटर यानी विशाल ऊदबिलाव भी मिलता है. यह पानी में काफी तेजी से तैर सकता है और मछलियों का शिकार करता है.

पैंटानल में हायसिंथ मैकॉ नाम का बेहद खूबसूरत नीले रंग का पक्षी भी पाया जाता है. इसके अलावा जायंट एंटईटर और आर्माडिलो जैसे जानवर भी यहां की वन्यजीव दुनिया का हिस्सा हैं.

अमेजन से कितना अलग है पैंटानल?

अमेजन मुख्य रूप से अपने घने वर्षावनों के लिए जाना जाता है, जबकि पैंटानल की पहचान इसके विशाल पानी वाले और दलदली इलाकों से है.

यही वजह है कि दोनों जगहों की तस्वीरें भी काफी अलग नजर आती हैं. पैंटानल में पानी, खुली घास वाली जमीन और जंगल एक साथ दिखाई देते हैं. इसी अनोखे माहौल की वजह से यहां वन्यजीवों को खुले इलाकों में देखने और उनकी तस्वीरें लेने का मौका मिलता है.

यही पैंटानल की सबसे खास बात है. यहां कभी पानी के बीच छिपा ग्रीन एनाकोंडा नजर आता है, कभी रात में कैइमन की चमकती आंखें और कभी नदी किनारे घूमता जगुआर. यही तस्वीरें इस जगह को दुनिया के सबसे दिलचस्प वन्यजीव इलाकों में शामिल करती हैं.

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